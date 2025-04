Panzer, Drohnen, Raketen: Europa rüstet sich

Bayern ist dabei der wichtigste Standort in Deutschland, rund 45.000 Menschen arbeiten dort in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie, unter anderem bei Diehl, Hensoldt und Airbus. Dazu kommt eine Vielzahl an Zulieferern aus unterschiedlichen Bereichen von Elektronik über Sensorik bis zu Satelliten. Sie alle werden auch von der neuen Spendierfreudigkeit im eigenen Land profitieren: Der zukünftige deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz will mit einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro und einem Loslassen bei der Schuldenbremse das Land militärisch besser aufstellen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Eine zentrale Rolle angesichts der technologischen Entwicklung im Militärbereich werden dabei Forschungsinstitutionen und Start-ups spielen. Rund 1,3 Milliarden Euro hatten private Risikokapitalgeber im Vorjahr in deutsche Jungunternehmen investiert, die sich auf Hightech für die Verteidigung spezialisieren. Als Paradebeispiel gilt die bayerische Firma Helsing, die Waffensysteme mit Künstlicher Intelligenz ausstattet. München soll nun als Zentrum für moderne Verteidigungssysteme etabliert werden – dort ist unter anderem Arx Robotics tätig, das sogenannte Bodendrohnen produziert; diese autonomen Mini-Panzer werden bereits in der Ukraine eingesetzt. Die NATO unterstützt die rasch wachsende Gründer­szene im Militärbereich – wie in anderen Sektoren schaffen Start-ups die Entwicklung neuer Produkte oft rascher als etablierte Großkonzerne.

Was bedeutet die Aufrüstung für die europäische Wirtschaft insgesamt? Richard Grieveson, Ökonom des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) meint: „Im Allgemeinen neigen große Investitionen in der Verteidigungsindustrie dazu, die technologische Innovation zu fördern und dadurch positive Produktivitäts- und Wachstums­auswirkungen auf die übrige Wirtschaft zu haben.“ Das Kieler Institut kam zu dem Ergebnis, dass eine Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben vom NATO-­Ziel 2 auf 3,5 Prozent des BIP bei gleichzeitiger Umstellung von in den USA hergestellten auf in Europa produzierte Waffen das BIP jährlich um 0,9 bis 1,5 Prozent steigern könnte. Das sei aber nur möglich, wenn es durch neue Schulden und nicht durch Steuererhöhungen finanziert werde.