Am Ende durfte niemand überrascht sein. Die AfD ist nun offiziell, was sie in Teilen längst war: eine rechtsextreme Partei. Nicht mehr „teils“, sondern als Ganzes. Gesichert. Belegt in einem Gutachten, das (noch) unter Verschluss ist. Die Begründung: das „ethnisch-abstammungsmäßige Volksverständnis“, das in der Partei vorherrscht. Dieses widerspricht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so der deutsche Verfassungsschutz, der Hass, Hetze und Demokratieverachtung auf 1.100 Seiten dokumentiert hat – offen zur Schau getragen auf Parteitagen, in Bierzelten, Talkshows und auf den Profilen der Funktionäre.

Die AfD lebt – wie die FPÖ – von dieser Stigmatisierung und vom konsequenten Verschieben von Grenzen. Der rechtsextreme Begriff „Remigration“ ist längst Konsens. „Wenn es Remigration heißen soll, dann heißt es eben Re-mi-gra-tion!“, rief Alice Weidel auf dem Parteitag – Silbe für Silbe betont. Der AfD-Abgeordnete Matthias Helferich nennt sich „das freundliche Gesicht des NS“ und postet Sätze wie „Raus mit die Viecher“. Die Partei duldet, schützt, befördert das. Und sie ist erfolgreich damit: in Sachsen zweitstärkste Kraft, in Thüringen stärkste Partei, im Bundestag größte Oppositionsfraktion. 10,3 Millionen Wählerinnen und Wähler gaben der AfD im Februar ihre Stimme. In aktuellen Umfragen liegt sie knapp vor der CDU. Eine Partei, die die Demokratie ablehnt, stellt fast ein Viertel der Bundestagsabgeordneten. Ihr Ziel: die Regierungsübernahme 2029.