Ist es gut? Gut genug? Wird es reichen? Oder heißt es am Ende wieder: viele markige Worte, große Vorhaben – wenig Umsetzung? Kaum war der in nur 45 Tagen nach der Bundestagswahl ausverhandelte Koalitionsvertrag der kleinsten großen Koalition von CDU/CSU und SPD in Deutschland unterzeichnet, folgten die ersten Urteile: Daumen rauf, Daumen runter, Hoffnung hier, Skepsis dort. Nichts ist fix. Vieles offen. Erst recht in Zeiten wie diesen, wo Zölle -kommen und gehen und die Finanzmärkte im Tagesrhythmus Achterbahn fahren. Das 144 Seiten starke Papier, das Deutschlands Kanzler in spe Friedrich Merz präsentiert hat, ist ein Fundament. Nicht mehr. Nicht weniger. Es ist eine Art Arbeitsgrundlage. Kein in Stein gemeißeltes Zukunftsversprechen.

Vieles steht unter Finanzierungsvorbehalt – Österreich lässt grüßen. Vieles von dem wird das politische und wirtschaftliche Tagesgeschehen in den Vordergrund oder wahlweise auf die lange Bank schieben. Aber dass jetzt Klarheit herrscht, wo Deutschland gedenkt hinzusteuern, ist wichtig. Für Europa. Für Österreich. Und dann – kaum war die Tinte unter dem Koalitionsvertrag trocken – korrigierten führende Wirtschaftsinstitute die Wachstumserwartungen für Deutschland einmal mehr nach unten. Trumps Zollpolitik, Chinas Schwäche, Deutschlands Abhängigkeit. Die Rezession ist gekommen, um zu bleiben.