PCR-Test: So funktioniert der Nachweis von Virusinfektionen

PCR-Tests gelten prinzipiell als "Goldstandard" für die Diagnostik. Schon kleinste Mengen an Viren oder Bakterien in der Probe können durch diese Methode nachgewiesen werden. Mit dieser Methode kann relativ zuverlässig nachgewiesen werden, ob eine Person infiziert ist oder vor kurzem infiziert war. Der PCR-Test weist aber nicht nach, ob jemand infektiös ist beziehungsweise noch vermehrungsfähige Viren im Körper vorhanden sind. Die Genauigkeit des Testergebnisses hängt zudem von Faktoren wie der Qualität der entnommenen Probe, dem beauftragten Labor und der Hintergrundgeschichte eines Patienten ab.

Ein negatives PCR-Testergebnis schließt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus. Ursachen für sogenannte falsch-negative Ergebnisse können unter anderem eine schlechte Qualität der Probennahme, unsachgemäßer Transport oder ungünstiger Zeitpunkt (im Hinblick auf den Krankheitsverlauf) der Probenentnahme sein. Experten empfehlen daher Patienten mit einem negativem PCR-Test, aber begründetem Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion, eine Wiederholung des Tests.

Von einem falsch-positiven Ergebnis spricht man, wenn eine Person positiv getestet wurde, obwohl sie nicht infiziert ist. Ursachen hierfür können Störanfälligkeiten des Tests oder Kreuzreaktionen mit anderen Coronaviren sein.

Kein Test ist zu 100 Prozent sicher. Die wissenschaftliche Genauigkeit eines Tests wird durch die Sensitivität (Anteil der richtig-positiven Testergebnisse) und die Spezifität (Anteil der richtig-negativen Ergebnisse) bewertet. Ist ein hoch sensitiver Test nicht spezifisch genug, kann er viele falsch-positive Befunde liefern. Beide Parameter sollten folglich hoch sein, um ein genaues Ergebnis zu erzielen. Laut Robert-Koch-Institut wurde für beidseitige Nasenabstriche in einer Studie (Swabs Collected by Patients or Health Care Workers for SARS-CoV-2 Testing) eine Sensitivität der PCR von 94 bis 96 Prozent ermittelt, für Speichel oder Speiche-Tupfer haben einige Wissenschaftler eine geringere klinisch-diagnostische Sensitivität eruiert. Die Spezifität ist laut Studien ebenfalls ausreichend hoch.

Das Buch "Der Corona-Schock: Wie die Wirtschaft überlebt" können Sie hier erwerben.*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen solchen klicken und über diesen einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

Wie lange dauert die Auswertung?

Die Ergebnisse eines PCR-Tests sind nicht so schnell abrufbar, wie beim Antigen-Schnelltest (nach rund 15 Minuten). Dennoch sind die Ergebnisse des Laborverfahrens der PCR innerhalb von 24 Stunden bis 72 Stunden verfügbar - je nach Kapazitäten und Ressourcen des Labors.

Welche Arten von PCR-Tests gibt es?

Für den PCR-Test gibt es zwei unterschiedliche Testarten:

Abstrichproben: Proben werden aus dem Rachenraum und /oder der Nase entnommen.

Proben werden aus dem Rachenraum und /oder der Nase entnommen. Gurgelmethode: hier wird mit einer Flüssigkeit (meist eine Salzlösung) gegurgelt oder gespült, um Probenmaterial zu erhalten.

Laut Gesundheitsministerium stellt eine Probenahme über die Nase aus dem Rachen (Nasen-Rachen-Abstrich) den Goldstandard dar, weil mit dieser Technik erfahrungsgemäß eine große Menge Virusmaterial gewonnen werden kann. Ist ein Abnahme über die Nase - zum Beispiel aus medizinischen Gründen - nicht möglich, kann eine Probenahme über den Mund aus dem Rachen (Rachen-Abstrich) erfolgen. Eine Probenahme durch Spülen oder Gurgeln wird hauptsächlich bei Tests zur Eigenanwendung eingesetzt.

Wie viel kosten diese Tests?

© Elke Mayr Ein PCR-Testkit der Firma "Lead Horizon"

In Österreich sind zahlreiche PCR-Testangebote gratis. Testmöglichkeiten gibt es in Teststraßen und -stationen der Bundesländer und Gemeinden. Zudem werden Gratis-Tests in Apotheken und Testmöglichkeiten in Unternehmen angeboten.