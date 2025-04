Leitartikel: Zeit für ein bisschen Optimismus

Nur knapp einer Kickl-Regierung entkommen und fassungslos nach Amerika schauend spürt man doch langsam wieder so etwas wie Normalität einkehren. Erstaunlich eigentlich, beim Blick auf die Schlagzeilen oder aus dem Fenster. Hund beißt Kind und immer noch nicht umgekehrt. Der Kastanienbaum vor dem Haus treibt unverdrossen aus. Wir haben auch wieder eine Regierung, die tut, was Regierungen so tun: regieren, hoch dotierte Versorgungsjobs an ehemalige Bundeskanzler vergeben. Alles wie immer. Und doch, da will sich diese andere Wirklichkeit nicht davon abhalten lassen, das milde Frühlingslicht zu trüben, all die Sorgen und Befürchtungen der letzten Monate. Von Klimawandel bis Krieg, die ganze Liste.

Aber was jetzt, Frühlingsgefühle oder Weltuntergang? Die Fähigkeit des Menschen, einfach weiterzumachen und Unangenehmes auszublenden, ist faszinierend. Und notwendig. Vom Fürchten wird’s nicht besser. Mitglieder der letzten, der schwarz-grünen, sich notorisch unterschätzt fühlenden Bundesregierung behaupteten gerne, in Österreich werde zu vieles schlechtgeredet. Den Kritikern die Schuld am eigenen Scheitern geben, das ist nie ein gutes Argument. Bei Politikern schon gar nicht. Aber es ist was dran. Das Jammern, Granteln, Sudern war in Österreich schon immer Volkssport. Der destruktive Diskurs in den (un-)sozialen Medien hat das Seinige zur Verschärfung dieser „deformation nationale“ beigetragen.

Und auch die traditionellen Medien müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, lieber mit Mikroskopen nach Haaren in der Suppe zu suchen, als positive Entwicklungen zu betonen. Dabei geht beides nebeneinander: kritischer Journalismus, der seiner kontrollierenden Aufgabe gerecht wird, und Publizistik, die das Staatsganze verantwortungsvoll im Auge behält. Dazu gehört die eindrückliche Warnung vor Entwicklungen, die unsere derzeitige Lebensweise bedrohen. Aber auch die Vermittlung einer positiven Grundeinstellung.