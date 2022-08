Steckbrief Anton Mattle

Name: Anton Mattle, Spitzname "Toni"

Anton Mattle, Spitzname "Toni" Geboren am: 10. März 1963 in Zams, Tirol

10. März 1963 in Zams, Tirol Wohnhaft in: Tirol

Tirol Position: Wirtschaftslandesrat und ÖVP-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2022

Wirtschaftslandesrat und ÖVP-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2022 Ausbildung: Elektriker-Lehre, Meisterprüfung; gründete Firma Elektro Mattle

Elektriker-Lehre, Meisterprüfung; gründete Firma Elektro Mattle Partei: ÖVP

ÖVP Familienstand: verheiratet mit Daniela Mattle

verheiratet mit Daniela Mattle Kinder: 3 - ein Sohn, zwei Töchter

3 - ein Sohn, zwei Töchter Enkelkinder: 4

Anton Mattles Werdegang

Anton "Toni" Mattle wuchs in seinem Heimatort Galtür (Bezirk Landeck) am elterlichen Hof auf. Nach der Hauptschule in Kappl und Landwirtschaftlicher Lehranstalt in Imst absolvierte Mattle ab 1978 eine Lehre zum Elektroinstallateur. 1989 schloss er die Meisterprüfung zum Radio- und Fernsehtechniker erfolgreich ab. Neben der Geschäftsführung eines eigenen Elektrounternehmens bekleidete Mattle mehrere Posten innerhalb der Tiroler Tourismusbranche und der Energiewirtschaft, unter anderem als Kommanditist und Aufsichtsratsmitglied. Mit Übernahme des Amts als Tiroler Wirtschaftslandesrat im Mai 2021 gab Mattle bekannt, seine unternehmerischen Tätigkeiten einstellen zu wollen. Auch sein Aufsichtsratsmandat bei den Illwerken legte er zurück.