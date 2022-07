Der Achensee – Ein Paradies für Erholungssuchende aus der ganzen Welt

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief

Lage: Zwischen Karwendelgebirge & Brandenberger Alpen

Durchschnittstemperatur Wasser: bis circa 20° Grad Celsius

Fläche: 3,8 km²

Maximale Tiefe: circa 133 Meter

Wasserqualität: Trinkwasserqualität

Besonderheiten: größter See Tirols

Google Maps Ranking: 4,8 Sterne

Wo liegt der Achensee?

Der Achensee liegt in liegt nördlich von Jenbach in Tirol, 380 m über dem Inntal. Der Bergsee ist eine natürliche Grenze zwischen Karwendelgebirge im Westen und Brandenberger Alpen im Osten. Dabei bietet der Achensee über 21 Kilometer Ufer. Durch diese moderate Distanz eignet sich der See hervorragend für eine Rundwanderung oder eine Fahrradtour.

Der vom Gletscher geformte Natursee hat drei Dörfer, die an ihn anschließen. Pertisau, Maurach und Achenkirch sind am Achensee gelegen und bieten den Massen von Touristen Unterkünfte. Segelsportler, Surfer und andere Wassersportbegeisterte zieht es aufgrund des hervorragenden klimatischen Bedingens in Scharen an den See. Motorboote sind auf dem Achensee verboten, weil er in einem Naturschutzgebiet liegt. Der Achensee ist an seiner tiefsten Stelle 133 Meter tief und bietet hervorragende Sichtweiten unter Wasser.

Um Tauchen zu lernen, eignet sich der Achensee mit am besten in Österreich. Durch das Schmelzwasser, das den Achensee speist, liegt die Wassertemperatur selten über 20 Grad Celsius.

Was macht den Achensee zu einem Touristenmagnet?

Der Achensee zieht Touristen magisch an. Viele reisen nicht nur einmal an den Bergsee, sondern verweilen auch in den nachfolgenden Ferien am See. Der Blick auf die hohen Gipfel von Tirol und die typische Tiroler Gelassenheit sorgen dafür, dass sich Touristen gut am Achensee entspannen können. Ebenso ist es möglich, die aus dem Tal erblickten Gipfel zu besteigen und in der Region Klettersteige zu machen. In Zeiten von Social Media legen viele Urlauber einen großen Wert auf schöne Urlaubsfotos.

Der Achensee eignet sich prima: Die Berge mit ihren raffen Felsen im Hintergrund, das kristallklare blaue Wasser, die urigen Hütten in den umliegenden Dörfern. Durch ein Kinder- und Jugendprogramm ist der Achensee gut für einen Mehr-Generationen-Urlaub geeignet. Dabei kommt es nicht selten vor, dass die Kinder und Jugendlichen Freundschaften schließen, die über den Urlaub hinaus gehen. Der Tiroler Sport & Vital Park ist nicht weit weg vom Achensee. Dort geht es so richtig zur Sache! Biken, Bergsteigen und Baden sind nur ein paar der dort angebotenen Aktivitäten. Aufgrund des hellen Kalkgesteins schimmert die Wasseroberfläche wunderschön von türkisblau bis aquamarin.

Was sind die schönsten Orte am Achensee?

Da es nicht den einen schönsten Ort am Achensee gibt, folgen die beliebtesten Orte für Touristen und Einheimische. Achenkirch am Achensee ist ein Paradies für Wassersportbegeisterte. Das Dorf erstreckt sich über den gesamten nördlichen Teil des Achensees und in die atemberaubende Bergkulisse des Rofangebirges im Osten und des Naturparks Karwendel im Westen. Von Innsbruck kommend fährt man über die A12 bis zur Ausfahrt 43 (Wiesing). Ab hier folgt man der B181 bis nach Achenkirch. Von Salzburg gelangt man über die A8 bis zur E45 und folgt dann den Schildern in Richtung Achenkirch. Mit dem Zug gelangt man von dem Drehkreuz München in nur 90 Minuten nach Jenbach. Der Bahnhof in Jenbach ist 20 Minuten zu Fuß von Achenkirchen entfernt.

Mit Tradition und Moderne, gepflegter Gastlichkeit und einmaligen Naturerlebnissen begeistert Pertisau am Achensee tausende Touristen. Pertisau am Achensee liegt am Westufer des Achensees, direkt am Fuße des größten Naturparks in Österreich. Von München fährt man bis zur Autobahnausfahrt Holzkirchen, Tegernsee, Achenpass oder Bad Tölz, dann zur Staatsgrenze und schlussendlich nach Achenkirch. Mit dem Zug gelangt man vom Hauptbahnhof Linz in knapp drei Stunden nach Jenbach. Von dort fahren regelmäßig Busse nach Pertisau am Achensee.

Das Parken rund um den Achensee ist nicht kostenlos. Ein Tagesticket kostet zwischen 10 und 20 Euro. Viele Hotels haben im Preis einen Shuttleservice zum Achensee und nahen Sehenswürdigkeiten inbegriffen. Der Adlerweg führt auf seinen 320 Kilometern durch ganz Tirol und sehr anspruchsvoll. Allerdings werden die Wanderer mit fantastischen Aussichten und dem Blick auf den Achensee belohnt.