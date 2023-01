Inhaltsverzeichnis:

Landtagswahlen Kärnten 2023

In Kärnten wird alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt – das nächste Mal wählen 430.000 Kärntnerinnen und Kärntner am 5. März 2023. Wahlberechtigt sind:

alle österreichischen Staatsbürger:innen

mit einem Hauptwohnsitz in Kärnten,

die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben (aktives Wahlrecht).

Zum Landtag kandidieren dürfen

österreichische Staatsbürger:innen

mit Hauptwohnsitz in Kärnten,

die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben (passives Wahlrecht).

Gewählt wird in Kärnten in vier Wahlkreisen. Um in den Landtag einzuziehen, benötigt eine Partei mindestens fünf Prozent der landesweit abgegebenen Stimmen.

Wahlkarte für die Landtagswahl 2023

Wahlkarten können vom 24. Jänner 2023 bis zum 01. März 2023 (24 Uhr) via help.gv.at oder via wahlkartenantrag.at beantragt werden - oder persönlich bei der Gemeinde, in deren Wählerverzeichnis man eingetragen ist (die Frist für dafür endet am Freitag, 3. März 2023, um 12 Uhr). Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Neu dieses Jahr: Am Wahltag dürfen Wahlkarten-Inhaber:innen nicht persönlich im Wahllokal wählen, aber sie können dort die bereits ausgefüllte Wahlkarte abgeben.

Landtagswahlen Kärnten 2023 Parteien & Kandidaten

Der amtierende Landeshauptmann Peter Kaiser wird für die SPÖ auch dieses Mal wieder als Spitzenkandidat ins Rennen gehen.

Für die Freiheitliche Partei tritt der Nationalratsabgeordnete Erwin Angerer an.

© imago images/SEPA.Media Erwin Angerer: Spitzenkandidat der FPÖ für die Landtagswahl 2023 in Kärnten

Für die ÖVP tritt Martin Gruber an.

Für das Team Kärnten geht Gerhard Köfer ins Rennen.

Für die NEOS ist deren Landessprecher Janos Juvan der Spitzenkandidat.

© APA/Eggenberger Janos Juvan, Spitzenkandidat der NEOS für die Landtagswahl in Kärnten 2023

Die Kärntner Grünen mussten nach ihrem Ausscheiden aus dem Landtag bei der vergangenen Wahl Unterstützungserklärungen sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden. Diese haben sie am 17. Jänner 2023 eingereicht, womit sie zugelassen sind. Sie kandidieren mit der Nationalratsabgeordneten Olga Voglauer an der Spitze.

Landtagswahlen Kärnten 2023 Umfragen

Derzeit gibt es noch keine konkreten Umfragen zur Landtagswahl in Kärnten 2023. Die letzte Umfrage stammt vom August 2022. Laut dieser Umfrage würde die SPÖ und Peter Kaiser einen Wahlsieg einfahren mit 42 Prozent. Zulegen können demnach auch das Team Kärnten (10 Prozent) und die Grünen (8 Prozent). Die NEOS kämen hier auf 4 Prozent. Ein Minus gäbe es für die FPÖ (20 Prozent) und die ÖVP mit 11 Prozent. (Quelle: Kleine Zeitung)

Landtagswahl Kärnten 2018

Jahrzehntelang war Kärnten Kernland von FPÖ und BZÖ. Das änderte sich mit den Landtagswahlen 2013. Seither entwickelte sich Kärnten – neben Wien und dem Burgenland – zu einer Art sozialdemokratischen Hochburg. Bei den vergangenen Landtagswahlen vom 4. März 2018 erreichte die SPÖ 47,9 Prozent der Stimmen (2013: 37,1 Prozent). Dahinter kam die FPÖ mit 23 Prozent (2013: 16,8 Prozent). Die ÖVP kam auf 15,5 (2013: 14,4 Prozent). Mit 5,7 Prozent (2013: 11,2 Prozent) schaffte auch das Team Kärnten den Einzug ins Klagenfurter Landhaus. Die Grünen scheiterten mit 3,1 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde (2013: 12,1 Prozent). Auch das BZÖ verfehlte mit 0,4 Prozent den Wiedereinzug (2013: 6,4 Prozent).

© News.at Das Ergebnis der Kärntner Landtagswahl 2018

Der Kärntner Landtag

Die demokratische Vertretung aller in Kärnten lebenden Menschen hat ihren Sitz in der Landeshauptstadt Klagenfurt. Die Sitzungen finden im Klagenfurter Landhaus statt, und das schon seit 1581, damals noch bei Kerzenschein, heute mit Fußbodenheizung. Seit der letzten Wahl am 4. März 2018 beherbergt der Kärntner Landtag 36 Abgeordnete. Der Landtag ist für die Gesetzgebung des Landes Kärnten zuständig. Außerdem kontrolliert das Kärntner Parlament die Arbeit der Landesregierung und der Landesverwaltung sowie die Finanzen des Landes Kärnten. Zu Beginn einer jeden Legislaturperiode wählen die Landtagsabgeordneten die Regierung. Durch ein Misstrauensvotum kann diese als Ganzes oder einzelne Mitglieder der Regierung wieder abgewählt werden.

© imago images/imagebroker Das Kärntner Landhaus: Hier sitzt und tagt der Landtag

In der Regel kommen die Abgeordneten einmal im Monat zu Sitzungen zusammen, dazwischen tagen sie in Landtagsausschüssen zu spezifischen Fachthemen. Derzeit gibt es 14 Ausschüsse, unter anderem zu „Bürger:innenbeteiligung, direkte Demokratie und Petitionen“, zu „Finanzen und Beteiligungsmanagement“ und zu „Frauen, Generationen und Integration“. Mit 18 Abgeordneten bildet die SPÖ die stärkste Fraktion im Landtag, der Klub der FPÖ zählt neun, jener der ÖVP sechs Abgeordnete. Der „Interessensgemeinschaft Team Kärnten – Liste Köfer“ gehören drei Abgeordnete an.

Kärntens Landesregierung

Die Landesregierung, derzeit eine Koalition aus SPÖ und ÖVP, besteht aus:

Landeshauptmann (Peter Kaiser, SPÖ)

zwei Landeshauptmann-Stellvertreterinnen (Beate Prettner, SPÖ, Gaby Schaunig, SPÖ)

vier Landesräten (Daniel Fellner, SPÖ, Sara Schaar, SPÖ, Martin Gruber, ÖVP, und Sebastian Schuschnig, ÖVP)

Neben Niederösterreich hat Kärnten den geringsten Frauenanteil im Landtag. Nur acht von 36 Abgeordneten sind weiblich, etwa 22 Prozent. Österreichweit liegt der Frauenanteil in den Landesparlamenten bei 36,8 Prozent (278 Männer, 162 Frauen).

Sämtliche Sitzungen des Kärntner Landtags sind öffentlich zugänglich oder können hier online live mitverfolgt werden.

Kärntens Landeshauptmann: Peter Kaiser (SPÖ)

Landeshauptmann Kärntens ist seit 28. März 2013 Peter Kaiser (SPÖ). Er ist seit 2008 Mitglieder der Kärntner Landesregierung, seit 2010 Parteivorsitzender der SPÖ Kärnten und war von 2010 bis 2013 Landeshauptmann-Stellvertreter. Kaiser wurde am 4. Dezember 1958 in Klagenfurt am Wörthersee geboren und gilt als eine Art sozialdemokratisches Urgestein, bereits 1981 wurde er Landesvorsitzender der Sozialistischen Jugend Kärnten.

Kaiser besuchte in Klagenfurt die Volksschule und später das Bundesrealgymnasium. Von 1977 bis 1978 leistete er seinen Präsenzdienst ab, ab 1994 absolvierte er an der Universität Klagenfurt ein Studium der Soziologie und Pädagogik. 1988 schloss er dieses mit einer Arbeit über „Gesellschaftlich erforderliche Arbeit“ als Magister der Philosophie ab. 1993 promovierte Kaiser an der Uni Klagenfurt mit einer Dissertation über „Universität und Religion“. Kaiser ist außerdem begnadeter Marathonläufer.

Landtagspräsident Reinhart Rohr

Erster Präsident des Kärntner Landtags ist Reinhart Rohr (SPÖ). Er leitet die Sitzungen des Landtags, achtet währenddessen auf die Einhaltung der Geschäftsordnung und hat für Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal zu sorgen. Rohr ist seit 2002 Mitglied des SPÖ Landes- und Bundesparteivorstandes und war zuvor lange Jahre Mitglied der Landesregierung. Als Rohrs Stellvertreter zählen sein Parteikollege Jakob Strauss und Josef Lobnig (FPÖ). Das Präsidium des Landtags vertritt den Landtag nach außen hin.

Liste der Kärntner Landeshauptmänner

Hans Piesch (SPÖ) 1945–1947

Ferdinand Wedenig (SPÖ) 1947–1965

Hans Sima (SPÖ) 1965–1974

Leopold Wagner (SPÖ) 1974–1988

Peter Ambrozy (SPÖ) 1988–1989

Jörg Haider (FPÖ) 1989–1991

Christof Zernatto (ÖVP) 1991–1999

Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) 1999–2008

Gerhard Dörfler (BZÖ/FPK) 2008–2013

Peter Kaiser (SPÖ) seit 2013

