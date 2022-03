Dienstag, 15. März 2022

Teuerung in Österreich: Was bedeutet Inflation?

Die Inflation steigt aufgrund des Ukraine-Kriegs derzeit in Rekordhöhen, liest man immer wieder. Aber was genau versteht man unter den Begriffen Inflation und Deflation? Und was bedeutet diese Teuerung für den Einzelnen in Österreich? Ökonom Guido Schäfer von der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) beantwortet diese und andere Fragen rund um das Thema. Plus: Hier finden Sie einen Inflationsrechner.

von Carina Fritzl

© Bild: iStockphoto.com/Bet_Noire