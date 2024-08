Benkos Blackbox

In der Sekunde spielen die Signa-Manager den Ball weiter an Signa-Vorstand Manuel Pirolt, René Benkos langjährige rechter Hand, der seit jeher intern als „Mann der Zahlen und Tabellen“ gilt. Offenbar entscheidet man sich, den Ball flach zu halten und das Thema lieber noch auszusitzen. Doch die Steuerberaterin bleibt hartnäckig und fasst wenige Wochen später noch einmal nach. Die Antwort fällt kurz und knapp aus: Dieser Punkt liege bei „Manuel (Anm.: Pirolt)“.

Jetzt wird Manuel Pirolt aktiv. Er lässt sich von einem Partner der Signa-Hausund Hof-Anwaltskanzlei, Arnold Rechtsanwälte, eine Übersicht über sämtliche Geheimvereinbarungen übermitteln. Diese Listen bergen Zündstoff. Sie offenbaren ein Sammelsurium an einzelnen Exit-Szenarien für die jeweiligen Investoren. Mit diesen sogenannten Put-Optionen, also dem Recht auf den Verkauf der Aktien zu einem festgelegten Zeitpunkt und einem vertraglich definierten Verkaufspreis, wurden den Investoren offenbar von René Benko ihr Einstieg und ein jahrelanges Investment schmackhaft gemacht.

Dem Vernehmen nach war den einzelnen Investoren weder bewusst noch bekannt, dass fast allen anderen Mit-Aktionären vergleichbare Hintertüren als Einstiegsargument verkauft wurden. Ebendiese Hintertüren sollten es erlauben, zu einem gewissen Zeitpunkt und Preis das jeweilige Investment wieder beenden zu können. Doch die Optionen hatten ihren Preis. In erster Linie für die ausgewählten Gesellschaften im Benko-Reich, die als Vertragspartner für die einstiegswilligen Investoren dienen mussten. Hätte also in der Theorie ein Aktionär der Signa Prime seine Anteile auf diesem Weg abgeben wollen, so hätte sie ihm die Signa Holding oder eine ihrer Zwischengesellschaften zu einem bestimmten Wert abkaufen müssen. Je mehr Aktionäre derartige Vereinbarungen und damit auch kurzfristige Ausstiegsmöglichkeiten besitzen, desto schneller kann ein Unternehmen in Schieflage geraten, wenn mehrere in zeitlicher Nähe ihren Ausstiegswillen bekunden. Intern wie extern.