René Benko und seine Millionenpferde

"Just be Gentle" und "Chageorge" gehören also offiziell der Laura AT 2020 Eins GmbH unter dem Laura-Stiftungsdach der Benkos. Ins Auge stechen bei beiden 2,38-Millionen-Transaktionen aber zwei Tatsachen, die die vielen Gläubiger von Benko wohl eher nicht zum Wiehern finden werden:

Zum einen war Benko, der offiziell mit der Laura Privatstiftung nichts zu tun haben will, tief in die Abwicklung der Pferde-Geschäfte und in die Kaufentscheidung involviert; ohne sein "Go" ging nichts.

Zum anderen waren für den Kauf von "Just Be Gentle" zwischen Immobilienspekulant Benko und Reitsport-Legende Ludger Beerbaum Ratenzahlungen vereinbart gewesen: 1,38 Millionen Euro am 15. April 2023, die restliche Million dann am 20. März 2024. Zu dem Zeitpunkt hatte René Benko beim Landesgericht Innsbruck bereits seinen eigenen Konkurs angemeldet. Er gilt seither als mittellos, was Insolvenzverwalter und Ermittler in Zweifel ziehen.