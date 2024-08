Benko: Die verschwiegene Bank am See

Doch es gab eine Kundenbeziehung am Südufer des Attersees, die bisher noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat: Die Bank spielte über mehrere Jahre im intransparenten Geflecht der Signa-Gruppe von Immobilienjongleur René Benko eine bemerkenswerte Rolle. Laut News-Recherchen dürfte die Beziehung zu Raiffeisen Attersee-Süd im Frühjahr 2020 begonnen haben, kurz nach dem Ausbruch der Coronapandemie.

Im Benko-Reich gab es einen Mann mit besten Kontakten in den Raiffeisensektor. Roland R. zeichnete als „Director Banking“ im Signa-Dickicht mitunter für die Bankangelegenheiten mit dem Giebelkreuz verantwortlich. Klarer Heimvorteil: Vor seinem Wechsel in die Signa war R. bei einer Raiffeisenlandesbank in so manche Immobilienfinanzierung mit Benko involviert. Der Wechsel auf die andere Seite, die Benko-Seite, stellte dort keinen Ausnahmefall dar. Bereits der Kollege von Roland R., Robert M., hatte den Weg von der Geldgeberseite in das Benko-Firmengeflecht gefunden.

Laut News vorliegenden vertraulichen Unterlagen verfügten nicht nur die nach außen hin wichtigen Signa-Flaggschiffe Signa Prime Selection und Development Selection AG über Konten bei Raiffeisen Attersee-Süd. Auch die dunklere Seite des Konglomerats war dort beheimatet: Konten von Gesellschaften aus dem Einflussbereich der von Benko gegründeten Laura Privatstiftung liefen über die kleine Bank im idyllischen Nußdorf. In der Laura Privatstiftung hat Benko unter anderem lange verborgene Immobilienbeteiligungen im Osten Deutschlands sowie zahlreiche Zinshäuser im Zentrum von Innsbruck geparkt. Dieser Stiftungsstruktur in Österreich und in Liechtenstein sind mittlerweile Heerscharen von Anwälten und Privatermittlern im In-und Ausland auf der Spur. Die regionale Raiffeisenbank Attersee-Süd hatte dazu offenbar tiefere Einblicke, wie sich anhand einer Kontenübersicht zeigt, die News zugespielt wurde.