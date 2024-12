Signa: Enthüllungen, die alles veränderten

... und das mit prominenten Namen bestückt war.

Ja, von Vertretern der Banken bis zur Politik mit beispielsweise der ehemaligen Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn. Das hatte natürlich einen Zweck gehabt. Nämlich jenen, diese Player für Benko aktiv werden zu lassen, Türen zu öffnen, Zugänge zu schaffen. Das hat Benko sich auch einiges kosten lassen. Der fünfte Punkt im System Signa ist die Frage der Aufsicht. Wenn man sich die Rolle von Alfred Gusenbauer, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats anschaut, sieht man, dass die Kontrollmechanismen teilweise zu kurz gegriffen haben. Die Aufsichtsratssitzungen im „Chalet N“ dauerten teilweise nur zehn Minuten. Da führt sich das Ganze ad absurdum. Ganz offensichtlich sind Aufsichtsräte jahrelang in diesem Gremium gesessen und haben nicht so kritisch hingeschaut, wie es notwendig gewesen wäre. Warum das so war, müssen die Gerichte klären.

Wann war klar, hier hat jemand etwas zu verbergen?

Es hat mehrere Phasen gegeben. Zum einen haben wir schon zu Anfang der Recherche gemerkt, dass die Signa im Unterschied zu anderen Immobilienunternehmen ganz anders strukturiert war. Wir hatten uns parallel die Wlaschek-Gruppe von Billa-Gründer Karl Wlaschek angeschaut. Die war relativ simpel strukturiert und es war nachvollziehbar, wem was gehört. Folglich hat sich die Frage gestellt, warum René Benko das gänzlich anders macht. Diese Unübersichtlichkeit hat uns stutzig gemacht. Wir haben uns gefragt, wer in der Signa überhaupt einen Überblick hat? Obendrein war von außen nicht sichtbar, wie die einzelnen Unternehmen finanziell dastehen. Es gab nämlich keine Bilanzen – oder eben alte Bilanzen, mit denen man nichts anfangen konnte, um ein aktuelles Bild zu bekommen. Überrascht hat uns aber auch die Vehemenz, mit der sich die Signa gegen unsere ersten Recherchen gewehrt hat. Die Frage war, warum geht ein Unternehmen so massiv gegen journalistische Recherchen vor? Warum werden Fragen nicht beantwortet? Das hat uns angespornt, dran zu bleiben.

Was erhofft man sich am Beginn so einer Mammutrecherche?

Man muss ja erst einmal versuchen, einen Überblick zu bekommen. Das ist uns nicht gelungen. In weiterer Folge haben wir mit vielen Leuten gesprochen, die Berührungspunkte mit Signa hatten. Also Ex-Mitarbeiter, Lieferanten und Konkurrenten, die uns ihre Sicht der Dinge mitgeteilt haben. Auch da haben wir gemerkt, dass das Bild in der medialen Öffentlichkeit nicht eins zu eins mit dem übereinstimmt, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Wir waren auch immer wieder überrascht über einige Medien, die ihn noch hochgejazzt und als „Mann des Jahres“ bezeichnet haben – zu einem Zeitpunkt, als wir schon kritisch berichtet haben. Überhaupt wurde wenig kritisch auf die Signa geschaut. Warum, das müssen die journalistischen Kollegen beantworten.