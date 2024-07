Benko: der Pferdeflüsterer

Um welches Investment ging es im November 2021? Laut News-Recherchen vermittelte der deutsche Bundestrainer Otto Becker den Tiroler Immobilienjongleur an Ludger Beerbaum weiter, der als weltweit zweiterfolgreichster Springreiter aller Zeiten gilt. Beerbaum war nicht nur ein erfolgreicher Reiter, er ist auch eine große Nummer in der Zucht und im Handel mit investmenttauglichen Pferden. Und: Er hat offenbar just ein Pferd an der Hand, das Benko unbedingt in seinen Stall bringen will. Das Pferd heißt "Mumbai".

Einige Monate später ist alles unter Dach und Fach. Pferde-Dealer Ludger Beerbaum meldet sich bei Benko persönlich:

"Lieber Herr Benko, anbei der nun final unterschriebene Kaufvertrag. Nochmals vielen Dank, ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Damit ist Benko mitten im elitären Zirkel der Besitzer millionenschwerer Pferde angekommen. Für Benko sollte das den Beginn einer wahren Shoppingtour im Pferdesport markieren. Ludger Beerbaum steht ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite. Beerbaum regt schon kurze Zeit später an, zügig weitere Investments zu tätigen: "Um neben Mumbai etwas breiter aufgestellt zu sein und ebenfalls sowohl auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 als auch auf den Globalchampionstour Events in den nächsten Jahren uneingeschränkt teilnehmen zu können, macht es unter Umständen Sinn, in weitere potenzielle Kandidaten bzw. Pferde zu investieren."