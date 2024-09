Benko: Der Krimi um seine Kunstsammlung

Rückblende in den März 2019. Benko kauft mit seiner Signa-Gruppe das Chrysler Building in New York und wähnt sich offenbar auf dem Gipfel seines unternehmerischen Schaffens. Über Aby Rosen, seinen deutsch-amerikanischen Co-Investor, der ihm beim Kauf des Wahrzeichens im Stil der Art Déco behilflich ist, erhofft sich Benko einmal mehr auch exklusive Zugänge in eine ganz besondere Community – in die diskrete Welt der New Yorker Kunstliebhaber und Sammler. Der passionierte Sammler Rosen sollte Benko tatsächlich mit einflussreichen Personen vernetzen. Kunst als Mittel zum Zweck. Ganz nach Benkos Geschmack stellte ihm Rosen unter anderem den Direktor des New Yorker Metropolitan Museums of Art vor. Einladungen zu exklusiven Dinnern folgten. Aby Rosen sollte René Benko nicht nur Einblick in seine eigene Sammlung gewähren, er machte ihn auch auf die aus seiner Sicht wirklich lohnenden Kunstdeals aufmerksam, auf so berühmte wie millionenschwere Werke von Meistern namens Picasso oder Basquiat.