Benko: Der Schattenmann

Als Marcus Mühlberger bei René Benko an Bord ging, da hieß das überschaubare Konstrukt noch nicht Signa, sondern Immofina – eine Firma mit einer Handvoll Mitarbeiter. Im Jahr 2003 herrscht dort eine fast familiäre Atmosphäre. René Benkos Schwester dient ihm als Sekretärin, ein vormaliger FPÖ-Bundesgeschäftsführer kümmert sich um das Marketing und Mühlberger ist für die Finanzen zuständig. Formal zumindest. Tatsächlich hat Mühlberger – Typ britischer Landadeliger, mit Tweed-Sakko und Siegelring – frühzeitig erkannt, wo in Österreich die Immobiliendeals ausgeschnapst werden. Bei der Jagd. Und so kam es, dass der Benko-Vertraute gleich nach Amtsantritt einen Jagdkurs absolvierte, um mittendrin statt nur dabei zu sein.

Die Jagd wurde über viele Jahre zu seinem Revier. Gemeinsam mit seinem späteren Co-Geschäftsführer bei der Signa Holding, Christoph Stadlhuber, sowie dem Mann für die Spezialprojekte, Ex-Telekom-Manager Michael Fischer, seines Zeichens auch Signa-Jagdkoordinator, hatten die Herren die Hoheit über die Einladungslisten zur Signa-Jagd. Im undurchsichtigen Firmen-Universum keine unwesentliche Rolle. Zur Benko-Blütezeit im Jahr 2019 wurden laut einer „News“ und der „Krone“ vorliegenden Einladungsliste 250 Personen zur Jagd auf Rehbock, Hase, Ente, Niederwild und Fasan geladen. Darunter: Investoren, Immobilienmakler und Gutachter, aber auch Lobbyisten mit besten Kontakten in die Wiener Stadtregierung.

Nur in höchst seltenen Fällen kamen auch Jägerinnen in die Signa-eigenen Reviere im Burgenland und in der Steiermark angereist. Und wenn es unter absoluter Diskretion ablaufen sollte, lud man bei der Signa in das Revier hoch oben in den Bergen, ins Tiroler Gleirschtal. Allein für das Tiroler Revier im Karwendel war eine Jahrespacht von 103.271,96 Euro fällig. Für die Abwicklung dieser Zahlungen zeichnete seitens der Signa Holding Geschäftsführer Marcus Mühlberger zuständig.

Ob Sturm oder Schnee, ob Regen oder Sonnenschein – Mühlberger kümmerte sich intensiv um Benkos Revier. Die Signa leistete sich sogar eigene Berufsjäger, die wenig konfliktscheu waren und Mühlberger regelmäßig hitzige Diskussionen mit den angrenzenden Wald- und Grundbesitzern wie den Bundesforsten bescherten. Ob Borkenkäfer, Abschusslisten oder Schlaglöcher auf den Wegen – Mühlberger kümmerte sich. In seiner Rolle als Holding-Geschäftsführer. Und als Netzwerker.