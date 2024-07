Laut einer "News" und "Krone" vorliegenden staatsanwaltschaftlichen Anordnung zur Sicherstellung kam es im Kontext des vormaligen Joint-Venture-Projekts Vienna Twenty Two, kürzlich zu Sicherstellungen im Zuge der Signa-Razzia. Beim intern auch als "V22" bezeichneten Projekt, das von der Signa gemeinsam mit der BIG-Tochter ARE betrieben wurde, handelt es sich um ein 2016 gestartetes bauliches Entwicklungsprojekt im 22. Bezirk Wiens. Es besteht aus mehreren Komplexen mit Wohnungen, Büros, Hotel und Geschäftsflächen. Das Projekt wurde in der zweiten Jahreshälfte 2016 gestartet. ARE und Signa agierten auf Basis eines Kooperationsvertrags: "Die Buchführung und die Bankgespräche oblagen der ARE (BIG). Der Verkauf und die Vermarktung des Projekts lagen bei der Signa-Gruppe. Das Projektmanagement sollte mittels entsprechender Besetzung von Geschäftsführerstellen durch die ARE und die Signa-Gruppe gemeinsam durchgeführt werden."

Die Ermittler gehen auf Grundlage mehrerer Sachverhaltsdarstellungen, bereits erfolgter Ermittlungen durch die Soko Signa sowie diverser Zeugeneinvernahmen dem Verdacht nach, dass die damals verantwortlichen Vorstände der Signa Development, Manuel Pirolt und Michael Möstl, im Dezember 2021 die zuständigen Manager der deutschen HansaInvest (Hanseatische Investment-GmbH), einer Tochter des deutschen Versicherungskonzerns Signal Iduna, bei der Verwendung deren investierter Gelder getäuscht haben könnten. Laut WKStA-Anordnung wird ihnen konkret vorgeworfen, dass eine involvierte Finanzierungsgesellschaft namens Forum Donaustadt Holding GmbH am 16. Dezember 2021 zur Finanzierung des Projekt Vienna Twenty Two Genussscheine, ein übliches Finanzierungsinstrument der Signa, begeben hat. Diese Genussscheine wurde von der HansaInvest einen Tag später, am 17. Dezember 2021, gezeichnet. Zudem wurde den Vertretern der HansaInvest von Pirolt und Möstl laut Verdachtslage zugesichert, dass der Erlös aus der Emission dieser Genussscheine "vollständig und ausschließlich" zur Umsetzung des Bau-Projekts Vienna Twenty Two verwendet werde.