Mafia-Ermittlungen: Benkos Italo-Connection

Nicht nur der Bozner Bürgermeister ist für Heinz Hager von großem Interesse. Auch der heutige Landeshauptmann Arno Kompatscher erhält kurze Zeit später, konkret am 9. Juni 2015, diskrete elektronische Post vom bekanntesten Strippenzieher Südtirols. Die Konversation liegt News und der „Krone“ ebenfalls vor.

„Werter Landeshauptmann, lieber Arno“, heißt es. Dann bringt Hager ausführlich die Wünsche und Anregungen der Benko-Seite ein. Er führt aus, dass es sich „hier nicht mehr um ein Bozner Projekt, sondern um ein Projekt, das auch von landesweiter Bedeutung ist, handelt. […] die politische Vorgangsweise im Fall Benko wird auch Zeichen dafür sein, ob weiterhin ein paar Bremser der alten Garde in Südtirol, wenn es darauf ankommt, alles blockieren können, oder ob in Südtirol die neue Politik der Erneuerung greift. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du in deinen vielen Funktionen vor allem aufgrund der landesweiten Bedeutung der Vorgangsweise im Projekt Benko mit dem Verhandlungsführer der SVP BZ Dieter Steger vorstehende Punkte besprechen konntest, wobei ich jederzeit für eine konstruktive Aussprache zur Verfügung stehe.“

Nur einen Tag später, am 10. Juni 2015, meldet sich der Südtiroler Landeshauptmann persönlich bei Hager: „Werde mit Dieter Steger reden und ihn auffordern, sich zurück zu halten (mehr kann ich von ihm nicht verlangen) – werde auch versuchen, Gigi (Anm. vermutlich Luigi Spagnolli) klar zu machen. Welches Risiko er eingeht, wenn er das Projekt in Frage stellt.“

Der Benko-Vertraute Hager, der heute noch als Vorstandsvorsitzender der Laura-Privatstiftung in Innsbruck fungiert, zieht alle Register. Seine Nachricht an den Südtiroler Landeshauptmann leitet er nicht nur an Benko weiter, sondern auch an zwei weitere Vertraute. An den Chef der Falkensteiner Hotelgruppe, Otmar Michaeler, sowie an den politisch exzellent vernetzten Bürgermeister von St. Lorenzen, Martin Ausserdorfer: „Unten das mail, das ich soeben unserem Landeshauptmann geschickt habe. ich wäre euch sehr dankbar, wenn auch Ihr bei den Entscheidungsträgern das

Benkoprojekt unterstützen könntet.“

Wieder einen Tag später, am 11. Juni 2015, reagiert Ausserdorfer auf Hagers Nachricht: „Hallo Heinz, habe heute früh mit Arno gesprochen und ihm meine Position mitgeteilt. Er hat mir versichert, dass er seinen Beitrag dazu leisten wird! Hoffen wir das Beste.“

Im Jahr 2016 wurde das Projekt „Kaufhaus Bozen“ mit einer Mehrheit der Bozner Einwohner im Rahmen einer Volksbefragung endgültig auf Schiene gebracht.