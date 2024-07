Die Beziehung zwischen Benko und Pirolt war über die Jahre fast durchwegs eng. Der Ton mitunter rau und deftig. So schrieb Benko etwa einmal: "Stell Dich nicht blöd – es war ein zwei Stunden Kick off wo die erste Stunde Immobilien war und die zweite Stunde Retail – Du wirst irgendwann Prioritäten setzen müssen zwischen Arbeiten und Geld verdienen (…)." Doch Benko brauchte Pirolt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit musste der Signa-Finanzchef Gewehr bei Fuß stehen und bei Benko antanzen. Zumeist in der Früh gingen die beiden das von Pirolt aufbereitete Zahlenmaterial durch. Pirolt dürfte dabei auch intensiv mit den schattigen Ecken in Benkos Reich in Berührung gekommen ein. Dazu zählten Liquiditätsberechnungen, aber auch die Einblicke in die einzelnen Optionsvereinbarungen, die Benko mit Investoren, auch aus dem arabischen Raum, eingegangen war, um sie zu gewinnen oder bei der Stange zu halten.