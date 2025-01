Benko-Festnahme: Der tiefe Fall eines Jongleurs

Parallel zum Aufbau der Signa-Gruppe hat sich René Benko mit einem kleinen Kreis an Vertrauenspersonen ein stattliches Vermögen im Verborgenen aufgebaut: Es geht um ein lange verdeckt gehaltenes Immobilienportfolio von Innsbruck bis Berlin und eine Sammlung von Kunstwerken und millionenschweren Ferraris. Alles ganz nach Benkos Geschmack. Die Schlüsselpersonen im inneren Kreis waren im Licht wie im Schatten fast ident. Benko vertraute in diesen Fragen wohl nur seiner Schwester und seiner Mutter gänzlich. Ansonsten agierte er auf einer „need to know-Basis“. Er wollte um jeden Preis vermeiden, dass neben ihm noch jemand ein vollständiges Bild haben könnte. Insbesondere im Umgang mit seinem Liechtensteiner Goldtresor wurde das offensichtlich. Wie News-Recherchen mehrmals aufgezeigt haben, bunkerte Benko mit Hilfe seiner Liechtensteiner Stiftung und dortigen Banken Goldbarren in physischer Form in zweistelliger Millionenhöhe. Am Gipfel, im Jahr 2021, hatte das Geheimdepot laut vertraulichen Unterlagen einen Wert von mehr als 80 Millionen Euro.

Rund um den Zusammenbruch des Signa-Konstrukts begann Benko mit seinen letzten Getreuen, den Fokus auf die Verschiebung und Verwertung seines Geheimvermögens zu legen. Aus der Verwertung der Liechtensteiner Goldreserven fanden Millionen Euro über Ausschüttungen den Weg an seine Mutter, die als Begünstigte der Stiftung eingesetzt wurde, und über Darlehensverträge den Weg zurück zu Benko. Ein raffiniertes Schema, dem der Innsbrucker Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger auf dem Prozessweg ein Ende bereiten will. Eine erste Gerichtsverhandlung gegen Benkos „Strohmama“ ist für Ende Jänner anberaumt.

Wie News in den vergangenen Monaten mehrmals berichtet hat, agierte der Finanzjongleur auch im Verlauf des Jahres 2024 weiter als Fürst seines finsteren Schattenreichs. Und das, obwohl er sich seit seinem Privatkonkurs mittelos gab und von „nur“ 3.700 Euro Taschengeld im Monat gelebt haben will. Aus Sicht der Korruptionsermittler soll Benko jedoch faktischer Machthaber und wirtschaftlich Berechtigter der Laura Privatstiftung sein und dies im Rahmen seiner persönlichen Insolvenz verheimlicht haben. „Damit habe er Vermögenswerte verschleiert und das in der Stiftung vorhandene Vermögen weiterhin dem Zugriff von Behörden, Masseverwaltern und Gläubigern entzogen“, teilte die WKStA im Zuge der Festnahme mit.