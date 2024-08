Ende April 2022 findet ein Gespräch zwischen Benko und Middelberg statt. Am 2. Mai fasst der deutsche Manager in einer Mail gewisse Eckpunkte zusammen:„Lieber Herr Benko, wie in der letzten Woche miteinander besprochen, habe ich nun eine interne Abstimmung bzgl. des von unserer Seite präferierten Formats in der Senior-Finanzierung für das Projekt ELBTOWER vornehmen können.“

Christian Middelberg wird laut vorliegenden Unterlagen in den nächsten Monaten der entscheidende Ansprechpartner für Benko bei Signal Iduna sein, über dessen Schreibtisch wichtige Details laufen. Er begleitet für den Versicherungskonzern auch die sogenannte Due Diligence, eine eingehende Prüfung des Projekts Elbtower.

Doch schon im Juni 2022 führen René Benko und Christian Middelberg nicht mehr nur Gespräche über den Wolkenkratzer, der in Hamburg hochgezogen werden soll. Man spricht mittlerweile auch über einen möglichen beruflichen Wechsel Middelbergs zu Benkos Signa. Die Kommunikation erfolgt diskret, Manager Middelberg verwendet dafür seinen privaten E-Mail-Account.

Am 13. Juni 2022, kurz nach 20.00 Uhr, schreibt Middelberg an den Signa-Boss: „Lieber Herr Benko, angefügt übersende ich Ihnen gerne meinen Lebenslauf zur vertraulichen Kenntnisnahme. Sollten Sie hierzu Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an.“

Am Sonntag, 17. Juli 2022, 20.43 Uhr, meldet sich der Signal-Iduna-Manager erneut bei Benko. Wieder verwendet er einen privaten E-Mail-Account.

Betreff: „Unser für August angedachtes nächstes Gespräch“. Doch es geht auch dabei wieder nicht um die Elbtower-Finanzierung, die bis September abgeschlossen werden sollte, sondern um die persönliche Zukunft Middelbergs in Benkos Signa.

„Lieber Herr Benko, nach unserem gestrigen Telefonat habe ich mir einige Gedanken über die zu besetzende Stelle gemacht. Nachfolgend übersende ich Ihnen die kurzen Notizen dazu, die wir ggfs. als grobe Orientierung bei unserem nächsten Gespräch heranziehen können.“

Nur zur Verdeutlichung: Im Sommer 2022, als das Elbtower-Projekt gerade in die heiße Finanzierungsphase geht, reden René Benko und der Signal-Iduna-Manager nicht nur über ein Investment des deutschen Milliardenkonzerns in den Elbtower, sondern auch über eine gemeinsame berufliche Zukunft in der Signa. Christian Middelberg, der das Engagement seines Versicherungskonzerns auf Herz und Nieren zu prüfen hat, spricht also ausgerechnet zu dieser Zeit im privaten Rahmen mit René Benko persönlich über ein späteres berufliches Signa-Engagement.