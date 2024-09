Benko: Millionen aus Liechtenstein

Ein Jahr später, wir schreiben den November 2023, kommen im Benko-Reich die Einschläge von allen Seiten immer näher. Die finanzielle Tanknadel des unüberschaubaren Signa-Tankers bewegt sich seit Monaten im dunkelroten Bereich. Benkos Co-Investoren klammern sich mit der Installierung eines Sanierungsexperten an den letzten Strohhalm, neue Geldgeber sind in etwa so leicht zu finden wie eine Nadel im Heuhaufen.

Just in diesen bewegten Tagen werden in Liechtenstein geheime Beschlüsse gefasst, die René Benko selbst noch einmal mit Millionen versorgen sollen. Drei Herren des Stiftungsrats der in Vaduz sitzenden INGBE Stiftung setzen ihre Unterschrift unter ein Dokument, das hohe Brisanz birgt. Es handelt sich nämlich um die schriftliche Genehmigung einer Millionentransaktion, die von der Liechtensteiner Stiftung an die Mutter des Tiroler Immobilienjongleurs durchgeführt werden soll. Die exakte Höhe wird darin auch festgeschrieben: satte drei Millionen Euro.

Dem Ganzen ging ein bemerkenswerter Vorgang voraus: Der Liechtensteiner Anwalt O. setzt eigens ein an sich und seine beiden Kollegen im Stiftungsrat adressiertes Schreiben auf und lässt dieses René Benko zukommen. In dem vorgefertigten Brief bittet Benkos Mutter offiziell den Stiftungsvorstand, also den Verfasser, über die millionenschwere Überweisung im "ausschließlichen und freien Ermessen" zu entscheiden. Für Außenstehende ein gänzlich absurder Vorgang. Denn in weiterer Folge bittet Mutter Benko in dem Schriftstück den Vorstand der Stiftung, "im Falle der positiven Entscheidung" den Betrag auf ihr Konto zu überweisen. Wie der Zufall so will, kam es exakt so: Der Millionenbetrag sollte nach Österreich fließen.