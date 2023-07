Inhaltsverzeichnis

Das Pariser Klimaabkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der eine gesetzliche Grundlage zur Eindämmung der Klimakrise darstellt. Es wurde auf Grundlage der Klimarahmenkonvention der vereinten Nationen (UNFCCC) beschlossen und von 221 Ländern unterschrieben. Es stellt Ziele auf, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden.

Zu den wichtigsten Zielen des Pariser Klimaabkommens zählt die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs. Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter soll die Erde nicht auf über 2 °C erwärmt werden. Konkret heißt es, dass sich die Vertragsnationen verpflichten, den Temperaturanstieg auf "deutlich unter 2 °C zu beschränken". Es sollen aber Bemühungen stattfinden, sogar unter 1,5 °C zu bleiben.

Das Abkommen verpflichtet die unterzeichnenden Nationen dazu, ihre Treibhausgasemissionen deutlich zu reduzieren. Das Emissionsmaximum soll so schnell wie möglich erreicht werden, und bis 2050 sollen die globalen Nettoemissionen auf null reduziert werden. Damit das gelingen kann, gibt es nationale Treibhausgasbudgets. Sie geben an, wie viele Emissionen ein Land noch produzieren darf, um die Erde nicht über den kritischen Schwellenwert von 1,5 °C aufzuheizen.

Selbst mit diesen Schritten können aber nicht alle Konsequenzen der Klimakrise verhindert werden. Das Abkommen sieht daher vor, dass Staaten Maßnahmen zur Anpassung an Klimaveränderungen treffen. Zu den Strategien der Klimaresilienz gehören etwa die Vorbereitung auf steigende Meeresspiegel, die Anpassung der Landwirtschaft an neue Bedingungen oder neue Stadtplanungskonzepte, um extreme Hitze in Ballungsräumen abzumildern.

Damit die ambitionierten Ziele des Pariser Klimaabkommens verwirklicht werden können, braucht es Reformen der gegenwärtigen Wirtschaftsweise. Das Abkommen sieht daher eine neue Finanzinfrastruktur vor, die Investments in klimaneutrale Wirtschaftstätigkeiten lenken soll. Dazu wurde unter anderem der Green Climate Fund gegründet, der vor allem Entwicklungsländern die Möglichkeit bieten soll, Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zu verbinden. Das Abkommen im Volltext finden Sie hier.

Welche Länder sind im Pariser Klimaabkommen?

Der Vertrag wurde am 12. Dezember 2015 von 194 Ländern plus der Europäischen Union beschlossen. Diese Länder machen zusammen 98 Prozent der menschengemachten Emissionen aus. Nicht unterzeichnet haben lediglich der Iran, Lybien und Yemen. Formell in Kraft getreten ist das Klimaabkommen am 4. November 2016 und wurde bisher von fast allen unterzeichnenden Ländern national ratifiziert. Das einzige Land, das aus dem Vertrag wieder ausgestiegen ist, waren die USA unter Donald Trump. Unter der Biden-Regierung sind die USA mittlerweile wieder Teil des Abkommens.