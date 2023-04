Die Taxonomie beinhaltet sechs zentrale Ziele:

Diese Ziele werden in der Taxonomie klar definiert. Gleichzeitig werden Schwellenwerte festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen. Diese Schwellenwerte werden von der Technischen Expertengruppe für nachhaltige Finanzwirtschaft definiert. Eine wirtschaftliche Aktivität wird dann als nachhaltig eingestuft, wenn sie einen positiven Beitrag zur Erreichung eines dieser Ziele leistet, ohne einem anderen Ziel zu schaden. Zudem müssen taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten ein Mindestmaß an Sicherheits- sowie Menschenrechtsstandards erfüllen.

Die Taxonomie erteilt der EU-Kommission zudem die Befugnis, delegierte Rechtsakte im Zusammenhang mit der Regulation nachhaltiger Investitionen zu erlassen. Mit diesen delegierten Rechtsakten kann die Kommission die technischen Evaluationskriterien für die Nachhaltigkeit bestimmter Wirtschaftsaktivitäten adaptieren. Darüber hinaus hat die Kommission die Möglichkeit, neue Wirtschaftszweige in die Taxonomie aufzunehmen.

Formal gilt die EU-Taxonomie seit 12. Juli 2020. Es fehlen allerdings noch wichtige Punkte für deren tatsächliche Umsetzung. So hat die Technische Expertengruppe, die dafür zuständig ist, die Bemessungskriterien einer wirtschaftlichen Tätigkeit festzulegen, erst für zwei der sechs Ziele Evaluationskriterien veröffentlicht, nämlich Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Die Veröffentlichung der Schwellenwerte für die übrigen vier Ziele waren bereits für Ende 2021 geplant, sind aber bis dato nicht erschienen. Bis die Taxonomie also ihre volle Wirkung entfaltet, könnten noch Monate oder gar Jahre vergehen.

Umweltziele Veröffentlichung durch die EU Anwendung der Umweltziele Klimaschutz April 2021 Jan. 2022 Anpassung an den Klimawandel April 2021 Jan. 2022 Nachhaltiger Einsatz und Gebrauch von Wasser oder Meeresressourcen Dez. 2021 Jan. 2023 Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft Dez. 2021 Jan. 2023 Vorbeugung oder Kontrolle von Umweltverschmutzung Dez. 2021 Jan. 2023 Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen Dez. 2021 Jan. 2023

Quelle: eu-taxonomy.info

Warum ist die EU-Taxonomie wichtig?

Die EU-Taxonomie gilt als wissenschaftsbasiertes Klassifikationssystem, mit dem Wirtschaftsaktivitäten wie mit einer Checkliste überprüft werden können. Anstatt also nach der Nachhaltigkeit eines ganzen Unternehmens zu fragen, können mit ihrer Hilfe die einzelnen Firmenaktivitäten und Produktionsprozesse eingestuft werden. Dies soll der Finanzwirtschaft helfen, ohne großen Aufwand in grüne Wirtschaftszweige zu investieren.

Die Taxonomie ist der erste Versuch, den Begriff der nachhaltigen Wirtschaftsweise flächendeckend zu definieren. Um der Klimakrise und ihren Folgen begegnen zu können, ist ein solches Vokabular notwendig. Auf diese Weise können klare Regeln für nachhaltiges Wirtschaften beschlossen und Gesetze verabschiedet werden, die gewisse Aktivitäten einschränken und andere begünstigen.

Was sind die wichtigsten Ziele?

Die EU hat sich sehr ambitionierte Klimaziele gesetzt. Im Rahmen des European Green Deals von 2019 soll der gesamte Wirtschaftsraum bis 2050 CO2-neutral sein und das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden. Um diese Ziele zu erreichen, ist die Taxonomie-Verordnung ein wichtiger Meilenstein. Denn sie macht eine nachhaltigere Wirtschaftsweise überhaupt erst möglich. In Zukunft sollen europäische Gelder zunehmend in taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten fließen. Unternehmen, die der Taxonomie entsprechend nachhaltig wirtschaften, sollen von der EU durch sogenannte "Green Bonds" unterstützt werden, also Kredite zu besseren Konditionen erhalten.

Ein weiteres Ziel der Taxonomie ist es, Greenwashing zu reduzieren. Durch das einheitliche Klassifikationssystem soll es für Unternehmen schwieriger werden, Aktivitäten als nachhaltig auszuweisen, obwohl diese nicht taxonomiekonform sind. Das soll Finanzmarktakteuren und -akteurinnen helfen, in wirklich nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu investieren.

Ist sie EU-Taxonomie verpflichtend?

Nein, die Taxonomie ist nicht Pflicht. Es kann weiterhin in nicht-nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten investiert werden. Wie oben beschrieben, könnte es aber für Unternehmen, die nicht der Taxonomie entsprechend arbeiten, schwieriger werden, Gelder zu bekommen. In Zusammenhang mit der Taxonomie wurde aber auch eine Offenlegungspflicht beschlossen, wonach größere Unternehmen mit über 500 Mitarbeiter:innen ausweisen müssen, in welchem Maße ihre Wirtschaftstätigkeiten taxonomiekonform sind. Darüber hinaus könnte die EU-Kommission künftig weitere Regeln schaffen, wonach nur mehr nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gefördert werden. Das würde taxonomiekonformen Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen und andere Akteure in Zugzwang bringen.