Greenwashing: Was ist die grüne Lüge?

Inhaltsverzeichnis

Was ist Greenwashing?

Immer mehr Produkte und Dienstleistungen sind mit Labels wie „klimafreundlich“, „klimaneutral“ oder „nachhaltig“ versehen. In Zeiten, in denen Umwelt- und Klimaschutz in aller Munde sind, ist die Umweltverträglichkeit eines Produkts für viele Konsument:innen ein wichtiger Faktor für ihre Kaufentscheidung. Doch nicht immer sind die Produkte so nachhaltig, wie die Labels auf den ersten Blick vermuten lassen.

Bei „Greenwashing“ handelt es sich um eine Marketing- und Werbestrategie, bei welcher Produkte oder Dienstleistung bewusst als „grün“ (also umwelt- und klimafreundlich) beworben werden, ohne dass sie das tatsächlich sind. Es handelt sich also um irreführende Werbung. „Greenwashing“ bedeutet übersetzt in etwa „grünwaschen“ bzw. im übertragenen Sinne „sich ein grünes Mäntelchen umhängen“. Im Zusammenhang mit Umweltschutz kann Greenwashing also als „Grünfärberei“ übersetzt werden.