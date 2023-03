Inhaltsverzeichnis:

Pro: Was bringt Tempo 100 auf der Autobahn?

Eine Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 100 ist die effizienteste Maßnahme zur Reduktion verkehrsbedingter Treibhausgasemissionen. Außerdem eine wirkungsvollste Maßnahme zur Sicherheit im Straßenverkehr, also zur Reduktion der Zahl der Verletzten und Getöteten und eine Maßnahme zur Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen. Zu diesem Urteil gelangten österreichische Expertinnen und Experten auf Basis zahlreicher wissenschaftlicher Studien Anfang Februar 2023 und teilten dies in einem Offenen Brief, in dem sie eben eine Temporeduktion auf Österreichs Straßen forderten (nicht nur Tempo-100 sondern auch Tempo 80 für Landstraßen und Tempo 30 für das Ortsgebiet).

Ein weiterer Vorteil von Tempo 100 auf Österreichs Autobahnen wäre, dass damit bis zu 19 Prozent weniger Fahrbahnfläche benötigt werden würde.

Ebenso spricht für Tempo-100 die signifikante Lärmreduktion, weniger Feinstaub und auch die Kostenersparnis für jede und jeden einzelnen. Durch den geringeren Treibstoffverbrauch (1-3 Prozent laut ÖAMTC) würde auch Österreichs Unabhängigkeit von fossilen Treibstoffimporteuren steigen.

Die Maßnahme ist außerdem ein leicht umzusetzender und gleichzeitig schnell wirksamer Schritt.

Auch das Umweltbundesamt kommt zu einer ähnlichen Conclusio: "Die Einsparungen bei Treibhausgasen, Lärm und Luftschadstoffen bei niedrigeren Geschwindigkeiten sind somit beträchtlich und auch die Energiekosten lassen sich so deutlich reduzieren."