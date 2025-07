David Sacks: Wie ein PayPal-Veteran den politischen Kurs des Silicon Valley mitbestimmt

Sacks nutzt seine Rolle nicht nur zur Meinungsbildung, sondern auch zur strategischen Einflussnahme über Kapital. Mit Craft Ventures verwaltet er Milliarden in Startups, fördert gezielt Gründer mit ähnlicher Weltanschauung und betreibt politiknahe Venture-Philosophie. Das Ziel: Technologie fördern, die „freie Märkte, offene Debatten und Innovation“ schützt – so die Selbstdarstellung.

Beispielhaft sind Investments in Plattformen, die sich als Alternative zu klassischen Big-Tech-Modellen verstehen: etwa in Substack (freie Newsletter), Rumble (YouTube-Konkurrent) oder Projekte rund um Krypto und Dezentralisierung. Der Anspruch ist dabei ideologisch: Die Tech-Elite soll wieder „rebellisch“ sein, gegen politische Korrektheit, staatliche Gängelung und monopolistische Machtzentren. Kritiker sehen darin allerdings auch den Versuch, politische Inhalte in wirtschaftliche Machtstrukturen zu übersetzen – nicht unähnlich dem, was Thiel bereits mit Palantir, Anduril & Co betreibt.