Dann wäre da natürlich die Lieferkette. Gemeinsam mit den Nutztieren selbst sorgt sie laut "Fleischatlas 2021" für 90 Prozent der von den Fleischproduzenten erzeugten Emissionen, die im Übrigen nicht offiziell dokumentiert werden müssen. Nicht zuletzt ist in puncto Treibhausgase auch die Entwässerung von Mooren zu nennen. Moore speichern große Mengen an Kohlenstoff. Wird der Wasserstand abgesenkt, so dringt Luft in den Torfboden. Der Kohlenstoff oxidiert und belastet in Form von Kohlendioxid das Klima. Genutzt werden die entwässerten Moore meist für den Futteranbau.

© News.at Das Institute für Agriculture and Trade Policy und die NGO-Organisation GRAIN kamen 2018 zu dem Schluss, dass die fünf großen Fleisch- und Milchkonzerne JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America und Fonterra zusammen mehr Emissionen verursachen als ein großer Ölkonzern wie etwa Exxon, Shell oder BP.

Abholzung

Weltweit gibt es laut "Our World in Data" 104 Millionen Quadratkilometer bewohnbares Land. Davon werden rund 40 Millionen Quadratkilometer für die Fleisch- und Molkereiproduktion genutzt. Tendenz steigend. Je mehr Fleisch wir essen, desto höher der Bedarf an Futtermitteln, die schließlich auch irgendwo angebaut werden müssen. Der 2021 erschienenen UN-Studie "Food System Impacts on Biodiversity Loss" zufolge beansprucht die Viehzucht weltweit mittlerweile 78 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.

© iStockphoto.com Um Fläche für den Sojaanbau zu gewinnen, werden Wälder illegal abgebrannt

Am häufigsten verfüttert wird Mais. Am zweithäufigsten auf dem Speiseplan der Nutztiere stehen Ölsaaten, darunter Soja. So landen rund 90 Prozent der Sojaernte in den Futtertrögen. Der Großteil davon kommt aus Brasilien, den USA und Argentinien, wo Wald und Grasland zusehends Sojafeldern weichen müssen. Allein von 1999 bis 2019 sind die Anbauflächen von 77 auf 125 Millionen Hektar gewachsen. Damit steht der Sojaanbau - gleich nach der Viehwirtschaft selbst - an zweiter Stelle der Verursacher von Abholzung weltweit.