Blaise Metreweli: Die erste Frau an Spitze des britischen Geheimdienstes MI6

Die 47-Jährige trat 1999 in den Dienst des Secret Intelligence Service (SIS) ein, wie der MI6 offiziell heißt. Sie war seither vor allem in operativen Funktionen im Nahen Osten und in Europa tätig. In ihrer derzeitigen Rolle als Technologiedirektorin trägt sie den internen Spitznamen „Q“ – eine Anspielung auf den Erfinder aus den James-Bond-Filmen.

„Ich bin stolz und fühle mich geehrt, diesen Dienst leiten zu dürfen“, erklärte Metreweli laut Mitteilung. Mit dem Posten übernimmt sie eine der einflussreichsten Positionen im westlichen Nachrichtendienstapparat. Sie wird künftig unter dem traditionellen Kürzel „C“ firmieren – eine Praxis, die auf den ersten Chef des MI6 zurückgeht.