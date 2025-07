Elon Musks neue Partei: Wie realistisch ist ein politischer Erfolg der „Amerika-Partei“?

Musk, der selbst nicht für das Präsidentenamt kandidieren kann – er wurde in Südafrika geboren – will eigenen Angaben zufolge vor allem Einfluss ausüben. Er nennt es eine „strategische Intervention“: Zwei bis drei Sitze im Senat und acht bis zehn im Repräsentantenhaus könnten ausreichen, um bei knappen Abstimmungen das Zünglein an der Waage zu sein. Angesichts der hauchdünnen Mehrheiten im Kongress ist das nicht unrealistisch – aber politisch heikel.

Denn historisch ist das US-Wahlsystem kaum durchlässig für Drittparteien. Ross Perot sammelte 1992 fast 20 Prozent der Stimmen, blieb aber ohne einzige Wahlmann-Stimme. Ralph Nader erhielt 2000 nur 2,7 Prozent – doch das reichte, um in Swing States wie Florida den Wahlausgang maßgeblich zu beeinflussen.