Landtagswahlen Oberösterreich 2027 - Umfrage

Die nächste Landtagwahl in Oberösterreich ist für 2027 geplant. Gewählt wird der oberösterreichische Landtag planmäßig alle sechs Jahre.

Laut aktuellem Trend, zusammengefasst von PolitPro (Stand 3. September 2023), liegt die FPÖ derzeit mit 29 Prozent auf Platz eins, knapp vor der ÖVP mit 28 Prozent. Mit 18 Prozent folgt die SPÖ abgeschlagen auf Platz drei vor den Grünen mit 13 Prozent. MFG würden derzeit sechs Prozent und die NEOS fünf Prozent erreichen.

Landtagswahlen Oberösterreich 2021

Die letzte Landtagswahl in Oberösterreich fand am 26. September 2021 statt. Dabei blieb die ÖVP unter Landeshauptmann Thomas Stelzer wenig überraschend mit 37,61 Prozent auf Platz eins, sie legte sogar leicht zu. Trotz erwartbarer großer Verluste von über zehn Prozent landete die FPÖ dennoch knapp vor der SPÖ mit fast 20 Prozent auf Platz zwei, die SPÖ erreichte nur 18,58 Prozent. Die Grünen konnten zwei Prozentpunkte zulegen und erlangten 12,32 Prozent, die NEOS schafften die Einzugshürde knapp (4,23) und der impfkritischen Partei MFG gelang als Überraschungssieger des Wahlgangs mit 6,23 Prozent klar der Einzug in den oberösterreichischen Landtag. Damit sind erstmals sechs Parteien im oberösterreichischen Landtag vertreten.

Die Wahl brachte in Folge eine Neuauflage der schwarz-blauen Koalition, die auch schon davor das Bundesland regierte. Die Wahlbeteiligung lag 2021 bei 76,37 Prozent.