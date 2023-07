Inhaltsverzeichnis

Landtagswahlen Steiermark 2024

Die nächste Landtagwahl in der Steiermark ist für 2024 geplant. Sie findet voraussichtlich im Herbst statt. Gewählt wird der steirische Landtag planmäßig alle fünf Jahre. Laut aktuellem Trend, zusammengefasst von PolitPro, liegt die SPÖ derzeit vor der FPÖ und der ÖVP. Auf Platz vier rangiert die KPÖ.

Landtagswahlen Steiermark 2019

Die letzte Landtagswahl in der Steiermark fand am 24. November 2019 statt. Ausgehend von den vorangegangenen Prognosen gab es beim Ergebnis kaum Überraschungen.

Die ÖVP, bei der Wahl noch unter dem Vorsitzenden Hermann Schützenhöfer, ging mit 36,05 Prozent als Sieger hervor. Sie gewann 7,6 Prozentpunkte dazu und wurde erstmals seit dem Jahr 2000 wieder stimmenstärkste Partei. Verloren haben hingegen die Zweit- und Drittplatzierten SPÖ und FPÖ. Mit einem Verlust von mehr als 6 Prozent erreichte die SPÖ 23,02 Prozent, der Vorsitzende Michael Schickhofer trat daraufhin zurück.

Die FPÖ verlor - im Jahr der Ibiza- und der Casino-Affäre - fast 10 Prozent und kam unter ihrem Vorsitzenden Mario Kunasek auf nur 17,5 Prozent. Die Grünen hingegen konnten über fünf Prozent dazugewinnen und kamen auf insgesamt 12 Prozent. Die KPÖ legte leicht zu und kam auf ca. 6 Prozent. Die NEOS erreichten knapp über 5 Prozent und zogen erstmals in den Steirischen Landtag ein.

Die Wahlbeteiligung war bei der Landtagswahl 2019 mit etwa 65 Prozent sehr gering.

Der steirische Landtag

Der steirische Landtag mit Sitz ist in der Landeshauptstadt Graz ist die demokratische Vertretung aller in der Steiermark lebenden Menschen. Er besteht seit 2015 aus 48 Abgeordneten, davor waren es noch 56. Um als Partei in den steirischen Landtag einzuziehen, ist es nicht notwendig, die 5-Prozent-Hürde zu überspringen. Stattdessen muss ein Grundmandat in einem der vier Wahlkreise (Graz und Graz-Umgebung, Oststeiermark, Weststeiermark, Obersteiermark) erreicht werden.

Der Landtag ist für die Gesetzgebung des Landes Steiermark in allen Bereichen, in denen der Bund nicht ausdrücklich zuständig ist, verantwortlich. Der Landtag kontrolliert zudem die steirische Landesregierung, die zu Beginn der Legislaturperiode von den Landtagsabgeordneten gewählt wird. Zudem kann er einzelne Mitglieder der Landesregierung mittels Misstrauensvotum wieder abberufen.

Darüber hinaus hat der steirische Landtag die Budgethoheit über das Bundesland.

Parteien

Derzeit sind sechs Parteien im steirischen Landtag vertreten. Die 48 Mandate sind wie folgt aufgeteilt:

ÖVP: 18

SPÖ: 12

FPÖ: 8

Grüne: 6

NEOS: 2

KPÖ: 2

Abgeordnete des steirischen Landtags

Der steirische Landtag besteht aus 48 Abgeordneten.