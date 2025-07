Zollstreit: Nach Drohungen folgen nun wieder Verhandlungen

Das Gezerre rund um einen Handelsdeal mit den USA wegen laufender und jüngster, am Samstag geäußerter Zolldrohungen durch US-Präsident Donald Trump dauert an. Nachdem die weiterhin verhandlungsbereite EU am Montag Gegenzölle im Wert von 72 Mrd. Euro androhte, zeigte sich nämlich auch Trump offen für weitere Verhandlungen mit Brüssel, bevor ab Anfang August höhere US-Zölle und EU-Gegentarife gelten könnten. EU-Vertreter würden für Gespräche in die USA kommen, so Trump.

Der Republikaner hatte der EU am Wochenende mit pauschalen Zöllen von 30 Prozent ab August gedroht. Daraufhin bereitete die zusätzliche Gegenzölle auf Importe aus den USA im Wert von 72 Mrd. Euro vor, wie EU-Kommissar Maros Sefcovic nach einem Handelsministertreffen in Brüssel ankündigte.