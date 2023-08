Inhaltsverzeichnis

Die nächste Landtagwahl im Burgenland ist für das Jahr 2025 im Winter geplant. Gewählt wird der Landtag im Burgenland planmäßig alle fünf Jahre.

Laut aktuellem Wahltrend (Stand Juli 2023), zusammengefasst von PolitPro (laufende Sonntagsfragen zusammenfasst und Durchschnittswerte ermittelt), liegt die SPÖ im Umfragehoch mit 54 Prozent, was einem Zugewinn von vier Prozent entsprechen würde. Die ÖVP käme demnach nur mehr auf 23 Prozent (ein Minus von 7,6 Prozent), die FPÖ würde leicht gewinnen und käme auf zehn Prozent, die Grünen würden leicht verlieren und kämen auf sechs Prozent. Die NEOS würden den Einzug mit drei Prozent erneut nicht schaffen, MFG käme derzeit auf rund vier Prozent.

Die letzte Landtagswahl fand im Burgenland am 26. Jänner 2020 statt und war eine von Landeshauptmann Doskozil vorgezogene Neuwahl aufgrund der "Ibiza-Affäre", die im Mai 2019 Österreich erschütterte und die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung zerbrechen ließ. Eigentlich hätte im Burgenland erst im Mai desselben Jahres gewählt werden sollen.

Die SPÖ wurde zum großen Wahlsieger. Unter Hans Peter Doskozil erreichte sie fast 50 Prozent der Stimmen (49,9 Prozent), was einem Plus von acht Prozent entsprach, und holte damit die absolute Mehrheit mit 19 der insgesamt 36 Mandate.

Die ÖVP blieb mit leichten Zugewinnen die zweitstärkste Partei mit knapp 30 Prozent, die FPÖ verlor aufgrund der "Ibiza-Affäre" fünf Prozent und rutschte auf knapp unter zehn Prozent. Die Grünen blieben mit rund sieben Prozent und zwei Mandaten in etwa gleich - eine Enttäuschung für die Öko-Partei, hatte sie doch auf ein drittes Mandat gehofft.

Das Bündnis Liste Burgenland (BLB) sowie die NEOS scheiterten am Wiedereinzug bzw. Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 75 Prozent.

Der burgenländische Landtag ist die demokratische Vertretung aller im Burgenland lebenden Menschen, er ist das Parlament des Bundeslandes mit Sitz in der Landeshauptstadt Eisenstadt. Der burgenländische Landtag besteht aus 36 Abgeordneten. Um als Partei in den Landtag im Burgenland einzuziehen, muss eine 4-Prozent-Hürde überwunden werden.

Der Landtag ist für die Gesetzgebung des Landes Burgenland in allen Bereichen, in denen der Bund nicht ausdrücklich zuständig ist, verantwortlich. Er kontrolliert die Landesregierung des Burgenlands, die zu Beginn der Legislaturperiode von den Landtagsabgeordneten gewählt wird, und kann auch einzelne Mitglieder der Landesregierung mittels Misstrauensvotum wieder abberufen.

Außerdem verfügt der burgenländische Landtag über Budgethoheit über das Bundesland.

Für Beschlüsse im Landtag müssen mindestens ein Drittel der Abgeordneten anwesend sein und mindestens die Hälfte der Abgeordneten dafür stimmen (einfache Mehrheit). Betrifft ein Beschluss Landesverfassungsgesetze oder Landesgesetze, die Verfassungsbestimmungen enthalten sowie die Geschäftsordnung des Landtages oder deren Änderung, muss mindestens die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein und es sind mindestens zwei Drittel der Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen sind im Landtag nicht erlaubt.

Derzeit sind vier Parteien im burgenländischen Landtag vertreten. Die 36 Mandate sind wie folgt aufgeteilt:

Der burgenländische Landtag besteht aus 36 Abgeordneten. Die Frauenquote liegt bei etwa 30 Prozent (11 Abgeordnete, Stand Juli 2023) und liegt damit eher unter dem Durchschnitt der österreichischen Landtage.

Name Partei Gerhard Bachmann SPÖ Ilse Benkö FPÖ Elisabeth Böhm SPÖ Kilian Brandstätter SPÖ Christian Dax SPÖ Verena Dunst SPÖ Melanie Eckhardt ÖVP Patrik Fazekas ÖVP Roland Fürst SPÖ Gerald Handig ÖVP Robert Hergovich SPÖ Gerhard Hutter SPÖ Roman Kainrath SPÖ Carina Laschober-Luif ÖVP Kurt Maczek SPÖ Johannes Mezgolits ÖVP Géza Molnár freier LAbg. Regina Petrik Grüne Alexander Petschnig FPÖ Dieter Posch SPÖ Erwin Preiner SPÖ Doris Prohaska SPÖ Claudia Schlager SPÖ Thomas Schmid SPÖ Ewald Schnecker SPÖ Wolfgang Sodl SPÖ Wolfgang Spitzmüller Grüne Thomas Steiner ÖVP Rita Stenger SPÖ Walter Temmel ÖVP Elisabeth Trummer SPÖ Johann Tschürtz FPÖ Markus Ulram ÖVP Hans Unger ÖVP Julia Wagentristl ÖVP Christoph Wolf ÖVP

Sitzungen

Burgenländische Landtagssitzungen finden in der Regel einmal im Monat statt, dazwischen gibt es sogenannte Ausschusstage, in denen die Abgeordneten der Fachausschüsse zusammenkommen. (Ausschüsse sind kleine Gruppen von Abgeordneten zu bestimmten Themenbereichen. In diesen Ausschüssen werden Themen vorbereitet, die dann in den Landtagssitzungen zur Sprache kommen sollen.) Derzeit gibt es in Burgenlands Landtag elf Ausschüsse zu folgenden Themen:

Hauptausschuss

Landesrechnungshofausschuss

Agrarausschuss

Ausschuss für europäische Integration und grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss

Immunitäts- und Unvereinbarkeitsausschuss

Petitionsausschuss

Rechtsausschuss

Sozialausschuss

Umweltausschuss

Wirtschaftsausschuss

Bis April 2021 lief auch ein Untersuchungsausschuss zur Causa Commerzialbank. Dieser kam laut Bericht des ORF Burgenland zu dem Schluss, dass es weder ein "dubioses Netzwerk" noch eine Mitschuld des Landes am Commerzialbank-Skandal gab.