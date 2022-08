Landtag Tirol: Wo die Gesetze des Bundeslandes entstehen

Inhaltsverzeichnis:

Der Tiroler Landtag befindet sich im Alten Landhaus in der Landeshauptstadt Innsbruck. Er ist das höchste demokratische Organ des Bundesland Tirols. Im Tiroler Landtag sitzen insgesamt 36 Abgeordnete, organisiert in sechs Klubs. Seit 2008 stellt die ÖVP mit Günther Platter den Landeshauptmann. Die ÖVP regiert in einer Koalition mit den Grünen.

Der Tiroler Landtag ist für die Gesetzgebung des Landes Tirols zuständig. Neben den Abgeordneten bzw. der Regierung können Gesetzesvorschläge auch durch Volksbegehren in den Landtag eingebracht werden. Außerdem ist das Tiroler Parlament für die Kontrolle der Landesverwaltung zuständig. Zu einer zentralen Aufgabe des Landtags gehört außerdem, die Finanzen des Landes Tirols zu kontrollieren. Hierbei steht ihm der Tiroler Landesrechnungshof zur Seite.

Das Landesparlament tagt planmäßig im Februar, März, Mai, Juli, Oktober, November und Dezember. Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich und können auch via Livestream mitverfolgt werden.







Wer ist Landtagspräsident:in des Tiroler Landtags?

Dem Landtag steht ein Präsidium vor, als deren Vorsitzende Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) fungiert. Stellvertreterinnen sind die erste Vizepräsidentin Sophia Kircher (ÖVP) und die zweite Vizepräsidentin Stephanie Jicha (Grüne).

Die Präsidentin vertritt den Landtag nach außen hin. Ihre Aufgabe ist es, „dass die Würde und die Rechte des Landtages gewahrt, die dem Landtag obliegenden Aufgaben erfüllt und die Verhandlungen ohne unnötigen Aufschub durchgeführt werden“, wie es auf der Website des Tiroler Landtags heißt. Außerdem achtet sie auf die Einhaltung der Geschäftsordnung hat für Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal zu sorgen.

Das Buch "Politik auf Österreichisch: Zwischen Wunsch und Realität" können Sie hier erwerben.*

Das Buch "Das politische System Österreichs: Zwischen Konsens und Konflikt" können Sie hier erwerben.*

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

Tiroler Landtagswahlen: Wann wird gewählt?

In Tirol wird alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt. Die nächsten Wahlen finden am Sonntag, 25. September 2022 statt. Dabei handelt es sich um keinen regulären Wahltermin, sondern um vorgezogene Neuwahlen. Landeshauptmann Günther Platter hatte im Juni überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt und der Landtag daraufhin für vorgezogene Wahlen gestimmt. Bis dahin will Platter allerdings noch Tirol-Chef bleiben.

Die meisten Mandate können die Parteien im Wahlkreis Innsbruck-Land erringen, insgesamt 9. Die wenigsten, nämlich nur 1 Mandat, gibt es im Wahlkreis Reutte zu holen. Insgesamt gibt es neun Wahlkreise, in denen um 36 Parlamentssitze gerungen wird.

Nach derzeitigem Stand wird die ÖVP nach dem 25. September zwar erneut stimmenstärkste Partei werden und somit den Landeshauptmann stellen, ein ähnliches Ergebnis wie 2018 ist aber unwahrscheinlich. Umfragen ordnen die Konservativen derzeit bei 30 Prozent ein. Im Vergleich zu den 44,26 Prozent bei den vergangenen Landtagswahlen wäre das ein saftiges Minus – und das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Tiroler ÖVP. Noch 2003 schrammte die ÖVP mit 49,89 Prozent denkbar knapp an der absoluten Mehrheit vorbei. Im Jahr 2008, bei Platters erstem Wahlantritt, erreichte die Volkspartei 40,5 Prozent.

Auf Rang zwei rangiert laut Umfragen derzeit die FPÖ mit gut 16 Prozent, dahinter die SPÖ mit 15 Prozent. Die Grünen, der derzeitige Koalitionspartner der ÖVP, käme demnach auf etwa 12 Prozent. Hoffnung dürfen sich laut aktuellen Umfragen die Liste Fritz und die Neos machen, welche mit einem deutlichen Plus rechnen dürfen. Am Einzug scheitern dürften hingegen die Coronaleugner-Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) und die KPÖ.

Welches Ergebnis brachte die Landtagswahl 2018 in Tirol?

Aus der letzten Wahl zum Tiroler Landtag, am 25. Februar 2018, ging die ÖVP mit dem Spitzenkandidaten Günther Platter klar als Sieger hervor. Mit 44,26 Prozent erreichte sie einen komfortablen Vorsprung vor der zweitstärksten SPÖ, mit 17,25 Prozent. Außerdem schafften die FPÖ (15,53 Prozent), die Grünen (10,67 Prozent), die Liste Fritz (5,46 Prozent) und die Neos (5,21 Prozent) den Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent.

Nach rund dreiwöchigen Koalitionsverhandlungen einigten sich ÖVP und Grüne Ende März 2018 auf eine schwarz-grüne Koalition. Die beiden waren bereits 2013 eine gemeinsame Regierungszusammenarbeit eingegangen – bis dahin ein Novum in der Tiroler Landespolitik. Als stellvertretende Landeshauptleute fungieren Josef Geisler (ÖVP) und Ingrid Felipe (Grüne).