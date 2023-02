Inhaltsverzeichnis:

Alle fünf Jahre wählt das Land Salzburg ein neues Landesparlament. Das nächste Mal ist das Salzburger Wahlvolk, rund 390.000 Personen, am 23. April 2023 aufgerufen, zu den Urnen zu schreiten.

Wahlberechtigt sind

Neu ist, dass auch im Ausland lebende Salzburger:innen wahlberechtigt sind. Diese dürfen allerdings nicht länger als zehn Jahre fern der Heimat leben und müssen aktiv einen Antrag auf Aufnahme in die Wählerevidenz stellen. Einen solchen Antrag müssen Auslandssalzburger:innen bis spätestens 24. Februar einreichen.

Zum Landtag kandidieren dürfen

Gewählt wird in sechs Wahlbezirken (Wahlkreisen).

Um in den Landtag einzuziehen, benötigt eine Partei mindestens fünf Prozent der landesweit abgegebenen gültigen Stimmen oder ein Grundmandat in einem der sechs Wahlbezirke.

Wenig überraschend wird Landeshauptmann Wilfried Haslauer für die ÖVP als Spitzenkandidat antreten.

Die SPÖ wird Landesparteichef David Egger ins Rennen schicken.

Die FPÖ nominierte Marlene Svazek als Spitzenkandidatin.

Bereits im Mai 2022 entschieden sich die NEOS dafür, mit ihrer Landessprecherin Andrea Klambauer antreten zu wollen.

Die Grünen wählten Martina Berthold, derzeit Landeshauptmann-Stellvertreterin, als Spitzenkandidatin.

Antreten wird auch die KPÖ Plus in allen Bezirken. Spitzenkandidat ist KPÖ-Plus-Chef Kay-Michael Dankl.

Ob es nach den Wahlen wieder für eine sogenannte Dirndl-Koalition aus ÖVP, Grünen und Neos reicht, ist fraglich. Vor allem der ÖVP bescheinigen Umfrageinstitute in Salzburg keine guten Prognosen. Hinzugewinnen dürften SPÖ und FPÖ. Laut einer Umfrage von IFDD, publiziert von heute.at vom Dezember 2022 könnte die ÖVP nur mehr auf 31 Prozent kommen, auch die Grünen würden Stimmen verlieren und nur noch auf 9 Prozent kommen. Die NEOS würden 8 Prozent erreichen. Gewinner wäre die SPÖ mit 25 Prozent sowie auch die FPÖ mit 21 Prozent.

Landtagswahl Salzburg 2018

Großer Gewinner der Landtagswahl vom 22. April 2018 war die ÖVP. Die Volkspartei konnte im Vergleich zur Wahl 2013 knapp neun Prozentpunkte zulegen und kam auf 37,8 Prozent. Die SPÖ erreichte mit 20,0 Prozent Platz zwei (2013: 23,8 Prozent), knapp vor der FPÖ mit 18,8 Prozent (2013: 17 Prozent). Ordentlich Federn lassen mussten die Grünen, von 20,2 Prozent im Jahr 2013 brachten sie es fünf Jahre später nur mehr auf 9,3 Prozent (- 10,9 Prozentpunkte). Mit 7,3 Prozent schafften die NEOS erstmals den Einzug in Salzburgers Landesparlament. Die FPS (Freie Partei Salzburg), eine Abspaltung der FPÖ, scheiterte mit 4,5 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde.

Der Salzburger Landtag

Der Salzburger Landtag ist die für die Gesetzgebung des Bundeslandes Salzburg zuständig. Zu den weiteren Aufgaben des Salzburger Parlaments gehören die Kontrolle der Regierung und der Verwaltung. Außerdem wählen die Mitglieder des Landtags den Landeshauptmann bzw. die Landeshauptfrau, die Mitglieder der Landesregierung, die Salzburger Bundesrät:innen und den Direktor des Landesrechnungshofes. Dem Landtag obliegt zudem die Budgethoheit des Landes. Der Salzburger Landtag trat erstmals 1861 zusammen, seit 1868 tagt das höchste demokratische Gremium des Landes im Sitzungssaal des Chiemseehofs in der Landeshauptstadt Salzburg.

© Land Salzburg/Sophie Huber-Lachner Der Chiemseehof: Hier tagt der Salzburger Landtag

Im Regelfall tritt der Landtag acht Mal pro Jahr im Plenum zusammen, von September bis Juli. Dazwischen tagen die Abgeordneten in Ausschüssen zu spezifischen Fachthemen. Derzeit gibt es zehn solcher Ausschüsse, zum Beispiel zum Thema „Europa, Integration und regionale Außenpolitik“ oder zur Finanzüberwachung.

Sitzungen des Salzburger Landtags sind öffentlich zugänglich und können auch hier live im Internet mitverfolgt werden:.

Die Homepage des Salzburger Landtags erlaubt außerdem einen 3D-Rundgang durch das Landtagsgebäude.

Landesregierung Salzburg

Die Salzburger Regierung besteht seit den vergangenen Wahlen vom 22. April 2018 aus einer Koalition aus ÖVP (16 Sitze, davon ein Parteifreier), Grüne (drei Sitze) und Neos (aktuell zwei, vormals drei Sitze), mit Wilfried Hauslauer (ÖVP) als Landeshauptmann an der Spitze. Neben den Regierungsparteien bilden die SPÖ (acht Sitze) und die FPÖ (sieben Sitze) die Opposition. Insgesamt gehören dem Landtag 36 Abgeordnete an. Ursprünglich starteten die NEOS mit drei Abgeordneten in die Legislaturperiode, nach einem internen Zerwürfnis verließ Klubobmann Josef Egger die Fraktion und gehört nun als wilder Abgeordneter dem ÖVP-Klub an.

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf

Dem Landtag Salzburg steht ein Präsidium vor, das den Landtag nach außen hin vertritt. Erste Landtagspräsidentin ist Brigitta Pallauf (ÖVP). Sie leitet die Sitzungen des Landtags, achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung und hat für Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal zu sorgen. Pallauf übt diese Funktion seit 2013 aus. Die gebürtige Oberösterreicherin ist gelernte Juristin und seit 2016 Landesparteiobmann-Stellvertreterin der ÖVP Salzburg. Für die ÖVP saß sie bereits von 2009 bis 2018 im Landtag und ist seit 2018 Mitglied der Salzburger Landesregierung.

© IMAGO images/Manfred Siebinger Salzburgs Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP)

Zweiter Landtagspräsident ist Sebastian Huber (NEOS). Das Amt des bzw. der Dritten Landtagspräsident:in wurde 2009 abgeschafft.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer

Wilfried Haslauer (ÖVP) wurde am 19. Juni 2013 vom Landtag zum Landeshauptmann gewählt und am 13. Juni 2018 wiedergewählt. Zuvor war das Land zwei Legislaturperioden lang in sozialdemokratischer Hand. Haslauer war er in den Jahren 2004 bis 2013 bereits Landeshauptmann-Stellvertreter. Bereits sein Vater, Wilfried Haslauer sen., war von 1977 bis 1989 Landeshauptmann von Salzburg. Seit Jänner 2004 ist Haslauer junior Parteiobmann der ÖVP Salzburg.

Haslauer wurde am 3. Mai 1956 in Salzburg geboren und besuchte ab 1966 das Akademische Gymnasium in Salzburg. 1979 schloss er sein rechtswissenschaftliches Studium mit dem Doktorat ab und machte sich 1985 als Rechtsanwalt selbständig. Bis 2004 führte er mit vier weiteren Partnern in Salzburg eine Kanzlei. Haslauer ist Vater von vier Kindern. [Mehr zu Wilfried Haslauer hier im Porträt.]

Christian Stöckl (ÖVP) und Martina Berthold (Grüne) sind Landeshauptmann-Stellvertreter:innen.

Salzburger Landeshauptleute der Zweiten Republik [Liste]

Adolf Schemel, ÖVP, 23. Mai 1945 – 12. Dezember 1945

Albert Hochleitner, ÖVP, 12. Dezember 1945 – 4. Dezember 1947

Josef Rehrl, ÖVP, 4. Dezember 1947 – 1. Dezember 1949

Josef Klaus, ÖVP, 1. Dezember 1949 – 17. April 1961

Hans Lechner, ÖVP, 17. April 1961 – 20. April 1977

Wilfried Haslauer sen., ÖVP, 20. April 1977 – 2. Mai 1989

Hans Katschthaler, ÖVP, 2. Mai 1989 – 23. April 1996

Franz Schausberger, ÖVP, 24. April 1996 – 28. April 2004

Gabi Burgstaller, SPÖ, 28. April 2004 – 19. Juni 2013

Wilfried Haslauer, ÖVP, seit 19. Juni 2013

