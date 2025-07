Trump eskaliert Zollstreit mit EU: Handelskrieg droht – Europa bereitet Gegenzölle vor

Der Ton wird rauer, der Kurs unberechenbarer: Mit einem Schlag hat US-Präsident Donald Trump die fragile Balance im transatlantischen Handel erneut ins Wanken gebracht. Ab 1. August sollen auf alle EU-Importe in die USA pauschal 30 Prozent Zölle erhoben werden – ein Frontalangriff auf die exportstarken Volkswirtschaften Europas und eine Einladung zum offenen Handelskrieg.

Trump begründete seinen Schritt mit der „Verteidigung amerikanischer Interessen“ und forderte in einem an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerichteten Schreiben eine vollständige Öffnung europäischer Märkte – ohne jedoch konkret zu benennen, was er unter einem „uneingeschränkten Marktzugang“ versteht. Die Nachricht erreichte Brüssel via Truth Social – dem bevorzugten Kanal des US-Präsidenten.