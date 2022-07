Der Bundesrat: Kammer mit begrenzter Macht

Der Bundesrat kommt für gewöhnlich im Parlamentsgebäude (Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien) zusammen. Da dieses seit Sommer 2017 (und voraussichtlich noch bis Oktober 2022) generalsaniert wird, tagen National- und Bundesrat derzeit in einem Ausweichquartier in der Wiener Hofburg.

Factbox Bundesrat: Aufgabe: Vertretung der Länderinteressen bei der Gesetzgebung

Vertretung der Länderinteressen bei der Gesetzgebung Instrumente: suspensives Vetorecht; kann Gesetze aufschieben, Vetorecht in wenigen Fällen, kann Gesetzesvorschläge einbringen, Anfragen

suspensives Vetorecht; kann Gesetze aufschieben, Vetorecht in wenigen Fällen, kann Gesetzesvorschläge einbringen, Anfragen Mitglieder: 61 - entsprechend der Einwohnerzahl der Länder verteilt

61 - entsprechend der Einwohnerzahl der Länder verteilt Sitzungen: In der Regel zwei Wochen nach dem Nationalrat, Sondersitzungen sind möglich

Mitglieder

Die am stärksten im Bundesrat vertretene Partei ist derzeit mit 26 Mitgliedern die ÖVP. Dahinter folgt mit 19 Mandaten die SPÖ, die ÖVP mit 10 und die Grünen mit 5. Die NEOS halten ein Mandat inne. Ähnlich dem Nationalrat können sich Mitglieder des Bundesrates zu Fraktionen zusammenschließen. Dazu braucht es mindestens fünf Mitglieder oder den Beschluss des Bundesrates.

Die Zusammensetzung nach Parteien ändert sich jedoch beständig, da sich der Bundesrat aus den Vertreter:innen der Länder zusammensetzt. Ändert sich die Zusammensetzung des Nationalrates im Regelfall nur nach Nationalratswahlen, tauschen Bundesrät:innen nach jeder Landtagswahl die Plätze, das heißt mitunter mehrmals pro Jahr.

Abseits von Partei und Fraktionen verlaufen Sympathiegrenzen im Bundesrat häufiger auch entlang der Länderzugehörigkeit. Mit zwölf Mitglieder hat Niederösterreich die meisten Mandatar:innen im Bundesrat. Gefolgt von Wien mit elf Abgeordneten, Oberösterreich mit zehn, Steiermark mit neun, Tirol mit fünf, Salzburg und Kärnten mit jeweils vier. Das Burgenland und Vorarlberg entsenden jeweils drei Abgeordnete in den Bundesrat.

Wie viel verdient ein Bundesrat?

Ein Bundesratsmitglied verdient monatlich 4.153,40 Euro brutto. Im Gegensatz zu Nationalratsabgeordneten, die 9.376 Euro brutto monatlich verdienen, bekommen sie keine Mittel für die Beschäftigung von parlamentarischen Mitarbeiter:innen.

Bundesratssitzung

In der Regel treten die Bundesrät:innen zwei Wochen nach der Sitzungswoche des Nationalrates zusammen. Möglich sind auch Sondersitzungen. Eine solche kann einberufen werden, wenn diese von mindestens einem Viertel der Bundesratsmitglieder oder Bundesregierung verlangt wird.

Eine Plenarsitzung beginnt meist mit einer Fragestunde, in denen Bundesrät:innen mündliche Anfragen an die Bundesregierung richten. In der darauffolgenden Aktuellen Stunde werden aktuelle Themen oder EU-Themen behandelt. Mit Dringlichen Anfragen können auch tagespolitische Fragen behandelt werden. Zentraler Verhandlungsgegenstand einer Sitzung sind Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates. Aber auch selbständige Anträge der Mitglieder des Bundesrates oder von Ausschüssen, Berichte der Bundesregierung oder ihrer Mitglieder, Anfragen und Anfragebeantwortungen oder Petitionen werden in einer Sitzung des Bundesrat behandelt.

Die Plenarsitzungen des Bundesrats sind öffentlich und können auch online mitverfolgt werden.