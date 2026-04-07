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Leserbriefe zur NEWS-Kultur, April 2026

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©Martin Czwiertnia, News
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Heinz Sichrovsky verteidigt Kunst und Kultur: Kompliment an Schellhorn – aufstehen für die Literatur (03.04.2026)

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Spitzentöne: Heinz Sichrovsky gegen Journalisten als Komplizen des Salzburger Festspielskandals (01.04.2026)

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 14/2026 erschienen.

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