Leserbriefe zur NEWS-Kultur, April 2026

Lieber Heinz Sichrovsky,

es dürfte Sie nicht wundern, dass ich Ihre Sympathie für Sepp Schellhorn teile. Er ist DIE Ausnahmeerscheinung bei den NEOS. Deshalb hat man ihn wahrscheinlich auch im Außenministerium platziert mit einer nahezu unlösbaren Aufgabe. Quasi Innenpolitik von außen. Mir ist aufgefallen, dass Kritik an ihm meist von den Männern in seiner Partei kommt. Die Chefin im Außenministerium scheint mit ihm besser zurecht zu kommen.

Vielleicht hat sie ihm auch deshalb im Außenministerieum Asyl gewährt.

Aber Scherz beiseite. Ich teile auch Ihre Meinung, dass Sepp Schellhorn der weitaus bessere Kultuminister wäre. Gut, böse Zungen behaupten ja, das ist bald einer. Aber Schellhorn hätte das Gespür für die Kunst und die Künstler, weil er, wie Sie sagen, ein Liebender ist. Was ihn nicht davor schützt, dass er vom Boulevard seit Amtsantritt dauergeohrfeigt wird. Das hat er mit dem tatsächlichen Kulturminister gemein.

Aber er wäre auch ein weitaus besserer Bildungsminister, womit ich beim zweiten Teil Ihres Newsletters wäre. Die Literatur wäre bei ihm sicher gut aufgehoben. Er würde im Gegensatz zu Minister Wiederkehr sehr wohl verstehen, dass die Literatur ein unverzichtbarer Bestandteil der Bildung sein muss. Und zwar von Kleist und Brecht bis Jelinek und Menasse und alle Bedeutenden davor und danach! Ich bin fest davon überzeugt, dass die Unterzeichner der Latein-Petition ein wachsames Auge auf das weitere Tun des Bildungsministers haben werden. Der Erfolg macht ja auch stark.

In diesem Sinne grüße ich Sie wie immer herzlich und wünsche frohe Ostern, Riki Pacik