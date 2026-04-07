Salzburger Festspiele: Karin Bergmann wird Interims-Intendantin

"Ich übernehme diese Aufgabe mit großem Respekt vor ihrer Verantwortung und mit großer Anerkennung für die künstlerische Leistung von Markus Hinterhäuser", hielt Bergmann in einem ersten Statement schriftlich fest. "Nun trage ich auch für mich selbst überraschend Verantwortung für die interimistische künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele. Ich werde diese Aufgabe auf meine Weise und mit meiner eigenen Erfahrung wahrnehmen, zugleich aber mit großem Respekt vor dem künstlerischen Profil, das die Salzburger Festspiele in den vergangenen Jahren gewonnen haben." Besonders wichtig seien ihr dabei "Sorgfalt, Verlässlichkeit und eine Kultur von Würde, Respekt und Vertrauen".

"Mit Karin Bergmann haben wir eine versierte Kulturmanagerin für die Interimsintendanz gewinnen können", zeigte sich Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) in ihrer Rolle als Kuratoriumsvorsitzende erfreut. "Sie ist nicht nur eine Persönlichkeit von herausragender künstlerischer Exzellenz, sondern auch eine Top-Managerin, die mit Empathie, Menschenkenntnis und viel Erfahrung sensibel, aber bestimmt die Weichen für die Zukunft stellen wird." Mit der Entscheidung stelle man sicher, dass die Festspiele "mit einer zeitgemäßen Unternehmenskultur und einem anspruchsvollen Programm auch in den nächsten hundert Jahren das Publikum auf der ganzen Welt begeistern".

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) würdigte Bergmann als "erfahrene künstlerische Direktorin", die die Rolle als Interimsintendantin "mit Bravour meistern" werde. Als enge Vertraute des verstorbenen Claus Peymann sei sie "auch in politischen Auseinandersetzungen um die Freiheit der Kunst eine versierte und zutiefst glaubhafte Person". Den Festspielen werde sie "mit diesem einzigartigen Mix von Qualitäten mit Sicherheit guttun". Auch Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) streute Bergmann Rosen und würdigte die "Mischung aus künstlerischem und menschlichem Feingefühl sowie organisatorischer Stärke".