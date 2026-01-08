Leserbriefe zur NEWS-Kultur, Januar 2026

Sehr geehrter Herr Sichrovsky,



diesmal gebe ich Ihnen nicht bei allem recht, vor allem was Babler

anlangt. Nicht nur dass er kein Kunstverständnis aufweist, der hat

überhaupt kein Verständnis bzw. Verstehen für irgendetwas. Total

ungebildet und blabelt permanent Unverständliches. Der ist eine Schande

für dieses Land und ein Hemmschuh bei der Lösung wichtiger Probleme in

meinen Augen.

Und die KPÖ - auch wenn sie nur auf 2 Prozent kommen - unterscheidet

sich in nichts vom rechtsextremen Rand.



Leider ist die ÖVP derzeit auch zu vergessen. Es gibt überhaupt keine

Politiker mehr vom Schlag eines Kreisky oder Schüssel. Da kann ja nichts

weitergehen.



Und das Rote Wien - nein danke! Die können ja nur Schulden anhäufen und

Fremde statt die autochthone Bevölkerung unterstützen.



Weiters glaube ich, dass die so genannte Neutralität nicht mehr

zeitgemäß ist und uns letzten Endes bei diesen Verrückten im Osten und

im Westen nicht helfen wird.



Eine Gesamtschule hätte meiner Meinung nach die Vorteile, dass sich

jemand um die Kinder, die sonst allein gelassen werden, kümmert und die

Handyzeit reduziert wird, die verblöden ja sonst gänzlich.



Was Altgriechisch und Latein betrifft, bin ich ganz bei Ihnen. Der

Gedanke, dass keine dieser Sprachen mehr unterrichtet wird, ist

erschreckend!

Jedes diesbezügliche Wort in Ihrem Absatz unterstreiche ich hundert Mal.

Auch mir wird angst um den kulturellen Gesamtbefund. Aber - wie schon

oben ausgeführt - was will man von einem Babler und der Stadt Wien

bezüglich kompetentes Personal, Song Contest etc- zulasten der von Ihnen

angeführten kulturell wichtigen Einrichtungen. Dass ersterer für die

Sparte Kultur zuständig ist, ist ja der Witz des Jahrzehnts!



Wovor auch mir am meisten graut, ist eine blaue (Anti)Kulturpolitik. Ich

möchte gar nicht daran denken, was dann alles verloren ginge.



Ich hoffe, Sie verstehen auch meine Ansichten.



Mit bangen Grüßen

Susanne Neuer