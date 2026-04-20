Karin Bergmann: Preußisch verknallt in Österreich

Jetzt ist er nach neun Maßstäbe setzenden Jahren weg, und in der Kunstwelt herrscht zornige Verwirrung. Elfriede Jelinek auf Nachfrage: „Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich schätze, wir alle schätzen die Karin Bergmann sehr, da wird keiner was andres sagen. Sie ist einfach großartig, das hat sie längst bewiesen. Aber“, nennt die Nobelpreisträgerin den Skandal beim Namen, „die Tragödie von Markus wird bleiben. Es ist eine Schande, wie man mit ihm umgesprungen ist. Sie kann nichts dafür, aber es wird Karin Bergmann sicher auch belasten, könnte ich mir vorstellen. Das Niedrigste sind diese Salzburger Lokalpolitiker (und andre genauso schwachen Kräfte, die sich jetzt besorgt geben wie Wackeldackel, aber sie wissen gar nicht, wer und was dieser Mann überhaupt war!), die jemand wie Markus vom Hof gejagt haben wie einen streunenden Hund. Das ist unverzeihlich und wird die Festspiele beschädigen, auch wenn Karin das großartig machen wird.“

Klar unter diesen Umständen, dass sogar die fachferne Chaoskulturpolitik quasi von selbst auf Karin Bergmann kommen musste: Es gibt ja nichts im Portfolio, was sie nicht schon erfolgreich absolviert hat. Als sie 1986 mit dem Großtumultator Claus Peymann ans Burgtheater kam, war sie noch Pressesprecherin und in dieser Funktion schon beim anderen irren Giganten – Peter Zadek in Hamburg – auf Apokalypsen trainiert. Als Direktionsmitglied betreute sie dann den von Rudi Klausnitzer verwalteten Wiener Musical-Konzern, ehe sie in nämlicher Funktion mit Klaus Bachler erst an die Volksoper und dann zurück an die Burg ging.

Sie verblieb dort auch unter Bachlers Nachfolger Matthias Hartmann, ging aber nach einem Jahr. Bis sie ihm 2014 als Interimsdirektorin folgte, weil er im Gefolge eines Finanzskandals, für den er nichts konnte, entlassen worden war.