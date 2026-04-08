Timna Brauer: „Bei den Nachbarn Israels ist 'Mein Kampf' ein Bestseller“

Und die Linke demonstriert vorne mit.

Viele Linke und Grüne scheinen das dschihadistische Denken gutzuheißen. Auch einige Leitmedien schließen sich an. Es ist eine suizidale Empathie im Trend. Offenbar ist man auch erleichtert, die Verantwortung für die Shoa an die Juden weiterreichen zu können. Auch die Islamophobie, die man Menschen vorwirft, die sich um die europäische Kultur Sorgen machen, ist absurd. Erstens wird man ja wohl Angst vor etwas haben dürfen, eine Phobie ist daher nichts Verwerfliches. Aber indem man diesen Menschen eine Phobie, also eine imaginäre und irrelevante Angst, vorwirft, nimmt man ihre Sorge nicht ernst und wundert sich, wenn sie dann rechtsextrem wählen.

Die vielen jungen Leute, die ihre politische Bildung aus TikTok beziehen, haben keine Ahnung, um was es wirklich geht, die meisten Menschen der Welt wissen gar nicht, wie Komplex die Lage im Nahen Osten wirklich ist. Aber diese ignoranten Massen werden von den Drahtziehern als sogenannte „useful idiots“ instrumentalisiert. Es ist eine Ideologie des Judenhasses, alle antisemitische Register aus dem Mittelalter werden gezogen, es geht den Aktivisten nicht um das tatsächliche Leid der Palästinenser, ich glaube es ihnen einfach nicht.

Diese Aktivisten gehen nicht demonstrieren, wenn es um die wieder eingeführte Sklaverei im Jemen oder massakrierte Zivilisten in Drusen Dörfern geht, no jews, no news. Wo sind die Leute auf der Straße, wenn die iranische Bevölkerung massenweise ermordet wird? No jews, no news. Wie sagte es der palästinensische nationaldichter Mahmoud Darwish der israelischen Journalistin Helit Yeshurun so pointiert: „Die Welt interessiert sich für unser Schicksal als Palästinenser nur, weil ihr Juden unsere Feinde seid.“

Gibt es auch Palästinenser, die dagegenhalten?

Sicher. Ich interessiere mich viel mehr als so mancher Aktivist für meine arabischen Nachbarn, lebe unter ihnen, gehe in den Dialog, lerne ihre Sprache und ihre Kultur, veranstalte nach wie vor Friedenskonzerte mit palästinensischen Musikern aus Ostjerusalem oder Österreich und liebe meine muslimische Schwiegertochter. Ich kann so manches erzählen, und auch sehr viel Gutes.

Die wirklichen Helden sind ja für mich diejenigen, die es gewagt haben, aus dem strengen muslimischen Korsett der Hamas-Ideologie auszubrechen und dafür einen hohen Preis zu zahlen. Den Preis, von ihrer Gemeinde oder sogar ihrer Familie als Verräter verfolgt und verbannt zu werden. Sie sind es, die darauf hinweisen, wer eigentlich für den Tod der vielen Zivilisten in Gaza verantwortlich ist.

In jedem Krieg flüchtet die Zivilbevölkerung in Nachbarländer. Ägypten hat aber trotz seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen am 8. Oktober die Grenze dicht gemacht und somit ihre arabischen Brüder im Stich gelassen. Die Hamas hat mit Geldern aus der EU den größten unterirdischen Bunker der Welt gebaut und dort keinem einzigen Zivilisten Schutz gewährt. Der Tod Ihrer Bevölkerung war kalkuliert, Strategie, die Menschen werden als Schutzschilder missbraucht.

Diese mutigen muslimischen Araber sind es, die darauf hinweisen, dass Israel seine Soldaten opfert, indem man sie als „Boots on the Ground“ in die urbane Schlangengrube schickt, um zivile palästinensische Opfer soweit es geht zu vermeiden. Nur ein Imperium wie Russland oder die USA kann sich einen reinen Luftkrieg leisten, bei dem einfach alles von oben platt gemacht wird. In Syrien war es so und niemand hat dagegen demonstriert.

Sie erzählen die Geschichte von nach Israel geflüchteten Homosexuellen, die lieber im Untergrund in Tel Aviv am Strich leben, als zu Hause gelyncht zu werden. Sie weisen darauf hin, (von wegen „Apartheid Staat“), dass die Aufnahmeprüfungen an israelischen Universitäten für Araber viel leichter sind als für Juden, damit die Quoten stimmen und das Araber im Gegensatz zu Juden keine Pflicht haben den Militärdienst zu leisten.

In all den Verteidigungskriegen die Israel seit seiner Wiedergründung hat führen müssen, sind es demnach vor allem die Juden, die ihr Leben opfern, um die muslimischen und christlichen arabischen Bürger im Land zu schützen. Sie erinnern daran, dass es ein arabischer Richter war, der den ehemaligen Präsidenten Moshe Katzav wegen einem schweren Vergehen zu Gefängnis verurteilt hat.

Es gibt, wie auch in jeder Demokratie, sicher viel Unrecht in Israel, keine Frage. Aber es ist das einzige Land auf der Welt, dessen Existenzrecht seit seiner Gründung obsessiv hinterfragt wird.

Und Ihre Position als Linke?

Wir sind in einem linksliberalen Haus aufgewachsen. Es war uns immer klar, dass die Menschen, wenn auch nicht gleich, so doch gleichwertig sind, nicht aber die Kulturen. Der Entwicklungsgrad einer Kultur misst sich unter anderem daran, wie Natur, Tiere, Kinder und Frauen innerhalb der Gesellschaft behandelt werden. Und da gibt es eben in Raum und Zeit gewaltige Unterschiede in den Entwicklungsstufen, Unterschiede, die man frei von jeder Selbstzensur ansprechen können sollte.

Wenn man Religionen, Zivilisationen und Mentalitäten kritisiert, richtet sich das Urteil gegen eine Idee und nicht gegen die Integrität eines Menschen. Viele verwechseln hier etwas und drehen durch. Ich bin überzeugt, dass sich der Großteil der palästinensischen Identität nicht auf ihr eigenes konstruktives Zukunftsprojekt, sondern auf eine Ablehnung des jüdischen Staates fokussiert.

Nicht in allen, aber in zu vielen Köpfen hallt noch immer der berühmte Spruch von Arafat von 1967: Kein Frieden mit Israel, keine Anerkennung Israels, keine Verhandlung mit Israel. Viele nennen diese Haltung Palästinismus. Da geht es tatsächlich nicht um Land und Grenzen, über die man diskutieren kann, da geht es nicht um illegale oder legale Siedlungen. Da geht es nur um „From the river to the sea, Palestine will be free“. Free from Jews, versteht sich, nicht von der Hamas. Die andere Seite behauptet natürlich, dass es Netanjahu auch nur um Groß Israel geht, und wenn das stimmen sollte, dann träumt eben jeder so vor sich hin.

Und Trumps Eingreifen im Iran?

Auch einige Leitmedien erklären die Atombombe zur Erfindung von Netanyahu und Trump, oder sie ist ja ohnehin noch gar nicht fertig. Dann ist es halt nicht in einem Monat, sondern in einem Jahr, dass meine Nichten und Neffen in Israel umkippen. Also würde ich lieber sagen: Let's stay on the safe side und machen wir das, was zu tun ist. Auch um der in Massen getöteten Menschen im Iran willen.

Trump ist als Politiker für den liberalen Westen ein No Go, aber er war der Einzige, der imstande war, unsere Geiseln lebendig zu befreien, und das wird ihm Israel nie vergessen. Ich bin der Meinung, dass in dem Hexenkessel des Nahen Ostens so viele verrückte Diktatoren regieren, dass nur ein verrückter Radikaler wie Trump imstande ist, diese Menschen in die Knie zu zwingen.

Bei der Außenpolitik Obamas lachte man sich hier ins Fäustchen, für den Orient ist der Westen „verweichlicht, weiblich und wehrlos wie ein Jude, Europa ist eine Frau, die man zu besteigen hat“. Es gibt einen großen Unterschied in der Kommunikation auf Englisch, die sich der westlichen Mentalität anpasst, und der arabischen Version derselben Aussage. Man sollte Arabisch lernen, sonst wird man an der Nase herumgeführt. Orientalen sind Meister im Geschichtenerzählen.

Aber hat die Shoa nicht wenigstens der westlichen Welt unbeeinspruchbare Pflichten auferlegt?

Man redet immer nur von der Shoa, von toten Juden. Philosemiten lieben den Juden im Pyjama, denn man kann ihn bedauern. Antisemiten verzeihen den Juden die Shoa nicht. In der Woken Gesellschaft Amsterdams wurde vier Monate darüber debattiert, ob ein jüdischer Mitarbeiter im Anne-Frank-Museum eine Kippa tragen darf.