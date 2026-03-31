Podcast - Kärnten ungefiltert

Hier stehen die Menschen, Geschichten und Themen im Vordergrund. In regelmäßigen Folgen kommen Persönlichkeiten zu Wort, die etwas bewegen: aus Politik, Kultur, Wirtschaft oder dem Alltag. Es geht um Visionen, Herausforderungen und echte Einblicke.
Inspirierende Interviews und Geschichten aus der Region
Hier stehen die Menschen, Geschichten und Themen im Vordergrund. In regelmäßigen Folgen kommen Persönlichkeiten zu Wort, die etwas bewegen: aus Politik, Kultur, Wirtschaft oder dem Alltag. Es geht um Visionen, Herausforderungen und echte Einblicke.