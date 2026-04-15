Spitzentöne: Sommerfestival in Wien mit Salzburger Festspielkünstlern?

Lassen Sie mich mit dem Nächstliegenden beginnen, und Sie werden wie ich staunen, wie sich eins ins andere fügt: Der vielleicht weltbeste Hochkulturmanager ist frei. Auch vom Zugriff der Provinzminikraten, die den Intendanten Markus Hinterhäuser unter Anleitung intriganter Hofzwerge anlasslos von der Spitze der Salzburger Festspiele terrorisiert haben.

Diagnostiziert ist auch das allsommerliche Wachkoma, in das sich die Klassikwelthauptstadt Wien infolge geschlossener Opernhäuser und Konzerthallen versetzt. Hier wird zwar wacker geklampft und zum inklusiven Mitturnen in Begegnungszonen angeregt. Aber insgesamt bietet man zur Zeit einander niederwälzender Touristenmassen Beschämendes.

Mit anderen Worten: Dringender als den Song Contest braucht Wien ein sommerliches Klassik-Fest. Das wiederum braucht einen Intendanten, und unter dem Besten der Welt sollten wir es dabei mit dem uns eigenen Selbstvertrauen gar nicht erst angehen. Verhindert wurde es bisher stets unter Verweis auf das halbwegs nahe Salzburg, das, auch abgesehen vom Höchstpreispublikum, vor allem die Elite der Künstler binde, hier in erster Linie die unentbehrlichen Wiener Philharmoniker.