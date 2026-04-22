Spitzentöne: Der Buchklub stirbt

Das war vielleicht ein Rücksturz in die Kindheit, ein Jahrtausend wäre nicht zu hoch veranschlagt. Gerade so, als jagte ich wieder mit dem kürzlich erfundenen Einkaufswagen unter den Verwünschungen der schnurrbärtigen Sitzkassierin durch die Konsum-Filiale Wien-Sandleiten. Der Österreichische Buchklub der Jugend ringt um seine Existenz, lese ich. Nur ein öffentlicher Zuschuss von 300.000 Euro kann ihn am Leben erhalten.

Dabei hatte ich gar keine Ahnung, dass diese strenge pädagogische Instanz meiner Volksschuljahre noch am Leben ist. Auch für meine Töchter war das Angebot des schulbehördlich unterstützten Privatvereins kein Thema mehr. Und das ist auch schon bald eineinhalb Jahrzehnte her, wobei hier auch private Gründe vorliegen: Die Bemusterung unserer Kinder mit dem Grundnahrungsmittel Buch an Dritte auszulagern, hätten meine Frau und ich als familiäres Tschernobyl empfunden.

Das Prinzip des Buchklubs ist seit der Gründung anno 1948 unverändert: Ein nicht mehr blutjunges Fachgremium erstellt Lektürevorschläge für Schulen, die das Angebot administrieren und an Schüler und Eltern weiterreichen sollen. Der Blick auf das derzeit Empfohlene offenbart keine Mängel, im Gegenteil. Man hat das klassische Portfolio zwischen Märchen- und Tierwelt, Raumfahrt und Kleinkriminalitätsbekämpfung korrektheitstechnisch umsichtig sogar um das Segment „Diversität“ erweitert!