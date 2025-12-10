Leserbriefe zur NEWS-Kultur, Dezember 2025

Lieber Heinz Sichrovsky,



es stimmt ja, was Sie in der Überschrift zu Ihrem Newsletter schreiben.

Das rote Wien ist die Arche in der blauen Flut Und möglicherweise wird

die Notwendigkeit dieser Arche in den kommenden Jahren noch viel

wichtiger werden. Man kann sich ausmalen, was in Kärnten los sein wird

vor der nächsten Wahl, wenn Peter Kaiser nicht mehr zur Verfügung steht.

Sie schreiben von krachlederner Kirtagsmimikry, eine Wortschöpfung, für

die ich Sie uneingeschränkt bewundere. Wir müssen befürchten, dass auch

in Kärnten Ähnliches passiert wie in der Steiermark. Dann bleibt noch

das Burgenland als rotes Bundesland neben Wien, aber auch dort ist die

Zukunft nach der nächsten Wahl ungewiss. Und in allen anderen

Bundesländern spielt die SPÖ eine inferiore Rolle. Da läuft das Match

nur Schwarz gegen Blau. Also ist schlussfolgernd das rote Wien wirklich

unverzichtbar.



Leider vernahm ich etwa zeitgleich mit dem Erscheinen Ihres Newsletters

die Ansage der roten Kulturstadträtin, dass sie die meiner Meinung nach

lächerliche Summe von 250 000 Euro nicht aufbringen kann, um das

"Schönbrunn-Konzert" der Wiener Philharmoniker zu subventionieren.

Kokett verlautete sie im ORF sinngemäß, dass die Philharmoniker das

schon stemmen werden, das Geld sollen die bekommen, die es wirklich

brauchen. Da lache ich ziemlich bitter auf, wenn ich mich an die von

Ihnen mehrmals thematisierten Streichungen von Stipendien und

Sozialleistungen für Wiener Kulturschaffende erinnere. Auf welchem

Planeten lebt eigentlich die Frau Kulturstadträtin? Weiß sie nicht, dass

viele Städte in Europa ein Sommerkonzert an den schönsten und

bekanntesten Plätzen bieten, als ein Beispiel sei nur Paris genannt mit

dem Konzert unter dem Eiffelturm. Warum machen die das wohl? Hat die

Frau Kulturstadträtin nicht mitbekommen, wie die Philharmoniker kürzlich

in Japan gefeiert wurden und welche Werbewirkung dieses Konzert vor der

Schönbrunnkulisse hat? Da wackelt die von Ihnen genannte Arche ganz

schön. Und mitten drin winkt ein fröhlicher Milo Rau, dessen Festwochen

mit ihrem zum Teil fragwürdigen Programm finanziell nicht angetastet werden.



Und aber ach, der ESC! Ich kann mir wie Sie ein Leben ohne diese

eigenartige Veranstaltung vorstellen, hätte eine Absage in Wien begrüßt.

Aber dieser Zug ist abgefahren, da werden wir durch müssen und es wird

viel Geld kosten. Aber es wird auch Geld hereinkommen, hört man, von

Fans und ESC Touristen. Es werden aber auch anti-israelische

Schreihälse darunter sein, auch wenn "ihr" Land den ESC boykottiert,

weil Israel nun doch teilnehmen darf. Ich mag mir dieses Szenario der zu

befürchtenden anti-israelichen Proteste noch gar nichr vorstellen. Aber

Babler und die SPÖ haben ja eine Beruhigungspille in die Diskussion

geworfen. Tat man doch vergangene Woche kund, dass die SPÖ einen

Palästinenserstaat anerkennen möchte.



Auf die Arche des roten Wien kommen einige Bewährungsproben zu, Zweifel

und Hoffnung sind gleichermaßen angebracht.



Ich grüße Sie wie immer herzlich an diesem grauen Feiertag, alles Liebe

Riki Pacik