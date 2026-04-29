Spitzentöne: Wird das Theater totgespart?

Freundliche Nachrichten sind in dieser Zeit rar, umso lieber reiche ich Ihnen weiter, was mir zu Ohren kommt: Wenn meine Informationen nicht trügen, muss sich der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) mit Vertragsende 2026 Richtung Rente empfehlen. Nun werden Sie einwenden, dass Sie a) von Franz Patay noch nie gehört haben und b) für die gesamte Personalie nur bescheidenes Interesse aufbringen können.

Dennoch würde ich Ihre Aufmerksamkeit gern auf den kommunalen Theaterkonzern richten: Das missglückte Konstrukt, unter dem das gefeierte Opernhaus an der Wienzeile gemeinsam mit den Musical-Abfüllstationen Ronacher und Raimundtheater administriert wird, nahm unter der Verantwortung des Geschäftsführers zuletzt eine bedrohliche Entwicklung. Eben erst zum Opernhaus des Jahres gewählt, wurde das Theater an der Wien systematisch in den Orkus gespart. Hochqualifiziertes Personal muss gehen, die exzellente Zweitbühne in der Kammeroper wird mit Saisonende zugesperrt. Angeblich nur für ein Jahr wegen Renovierung, woran ich allerdings qualifiziert zweifle.

Fast unbehelligt bleiben dagegen die beiden Musicalbühnen, Modell Stadthalle Herne, obwohl Kulturstadträtin Kaup-Hasler vor Journalisten das genaue Gegenteil angekündigt hatte. Das Problem ist, dass sie sich das maximal wünschen durfte, weil die Holding als VBW-Eigentümer dem Finanzressort untersteht. Dort hatte Peter Hanke stets klare Verhältnisse hergestellt, wogegen das Ohr seiner Nachfolgerin Barbara Novak beim VBW-Geschäftsführer wohl in zweifelhafter Pfandleihe war.