Signa-Skandal: Benko bleibt in Haft und nächste Anklage ist in Vorbereitung

Es handelte sich bereits um die sechste Haftverhandlung. Benko, der sich seit 24. Jänner in Untersuchungshaft befindet, soll dem Vernehmen nach zunehmend gereizt und mit Unverständnis auf seine Inhaftierung in der Justizanstalt (JA) Josefstadt reagieren. Die Gerichtsbeschlüsse, mit denen die U-Haft jeweils verlängert wurde, blieben seitens seiner Verteidigung bisher allerdings insofern stets unbekämpft, als dagegen keine Beschwerden ans Oberlandesgericht (OLG) Wien erhoben wurden. Ob im aktuellen Fall ein Rechtsmittel eingebracht wird, muss Benkos Verteidigung bis kommenden Montag entscheiden. Dann läuft die Frist für eine allfällige Beschwerde ab.

In welche Richtung es bei dem aktuellen Vorhabensbericht geht und welcher Ermittlungsstrang finalisiert wurde, gab die WKStA in einer Aussendung nicht bekannt. In einem Vorhabensbericht legt die Staatsanwaltschaft üblicherweise dar, ob sie einen Ermittlungsstrang einstellen oder Anklage erheben will. Verpflichtend sind Vorhabensberichte in Verfahren von besonderem öffentlichen Interesse, in sogenannten „clamorosen“ Causen. Entscheiden muss nun das Justizministerium.