René Benko und das Phantom der Signa

Doch Roland B. will die Kündigung nicht akzeptieren. Stattdessen wendet er sich laut Recherchen von News und Krone direkt an René Benko – einen Mann, der ihn offenbar besser kennt als jeder andere an der Signa-Spitze. Am Abend des 1. November 2023, kurz nach 21 Uhr, verfasst B. eine E-Mail an Benko. „Hallo René“, schreibt er. „Vorweg einmal gehe ich nach wie vor davon aus, dass die ganze Sache auf einem Irrtum beruht.“ Schnell werden seine Worte schärfer: „Trotzdem finde ich es eine Frechheit, wie du mit mir umgehst!“

B. erinnert Benko an gemeinsame Zeiten und eine offenbar lange gemeinsame Zusammenarbeit: „Ich war und bin immer loyal, habe immer sofort geliefert, wenn du etwas gebraucht hast und das war nicht wenig. Und da ging’s damals für dich um alles, vergiss das nicht! Auch habe ich dir immer, bis heute, den Rücken freigehalten. Speziell beim KK jun.!“ Dann fügt er hinzu: „Nächstes Jahr kennen wir uns 25 Jahre René. Und jetzt 2,5 Jahre bevor unsere Vereinbarungen auslaufen, wo es nur mehr um eine, speziell für dich, lächerlich geringe Summe geht, willst du einen Krieg mit mir beginnen? Wozu?“ Am Ende warnt er: „Daher kannst du dir sicher sein, sollte das Ganze eine geplante Aktion sein, von dem ich ja wie gesagt nach wie vor nicht ausgehe, werde ich mir das sicher nicht gefallen lassen! Koste es was es wolle!“

Und Benko? Er antwortet knapp: „Hallo Roland, ich melde mich verlässlich bei Dir spätestens bis morgen Freitag. Sorry für den Irrtum.“ Doch dieser vermeintliche Irrtum wird rasch von den Ereignissen überholt. Kurz darauf wird Roland B. im Zuge der Insolvenz der Signa Holding selbst zum Gläubiger des Unternehmens.

Doch wer ist dieser Roland B., der hinter den Kulissen offenbar mehr Bedeutung hatte, als vielen bewusst war? Recherchen von News und Krone zeigen erstmals, dass B. ein enger Vertrauensmann von René Benkos erstem großen Förderer war – dem Tankstellen-Erben Karl Kovarik. Damit erklärt sich auch das Kürzel „KK.jun.“ in seiner Nachricht an Benko, mit dem der Sohn von Kovarik gemeint sein dürfte.